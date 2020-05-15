Вузы - участники НОЦ «Инженерия будущего» в мировом рейтинге университетов Round University Ranking 2020

151

В рейтинге RUR приняли участие порядка 829 университетов из 71 страны мира. Учебные заведения оцениваются по 4 критериям: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.В рейтинге участвуют университеты из разных стран и континентов. Топовые позиции, как обычно, занимают вузы США и Великобритании.От России представлено всего 82 университета, большая часть вузов – технические, среди них вошли и участники НОЦ «Инженерия будущего» – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва), Самарский Университет, Самарский государственный технический университет (СамГТУ) и Ульяновский государственный университет (УлГУ).Так, в мировом ранге СПбПУ расположился на 435 строчке, МГУ им. Н.П. Огарёва на 700, Самарский Университет занял 732 место, СамГТУ на 757, УлГУ – 781.Безусловно, для России крайне важно присутствие вузов в мировых рейтингах. Учитывая, что наиболее низкими показателями у российских вузов, как правило, выступают критерии качества исследований и уровень финансовой устойчивости, то НОЦ способны значительно повысить эти показатели. Развитие науки за счёт вовлечения бизнеса лежит в основе идеи научно-образовательных центров. Таким образом, создание НОЦ способно исправить эти недостатки.***Round University Ranking (RUR) – международный рейтинг ведущих университетов мира, публикуемый Рейтинговым агентством «Рейтинг» (Москва, Россия). Сравнивает 1100 ведущих университетов из 85 стран мира за 10 лет (2010-2020 гг.) по 20 показателям, распределенным по четырем направлениям: качество преподавания, качество научных исследований, уровень интернационализации и финансовая устойчивость.Столь широкий охват, как с географической, так и с временной точки зрения, делает RUR инструментом для выбора университетов для учебы и работы, а также сравнения вузов в глобальном масштабе. Рейтинг вузов Round University Ranking (RUR) основан на данных, предоставленных Clarivate Analytics (ранее IP&Science business компании Thomson Reuters), передает пресс-служба АНО «Институт регионального развития».