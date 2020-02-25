В СамГУПС открылись «Авторские классы» по подготовке специалистов нового формата

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Торжественное открытие «Авторских классов» состоялось в минувшую пятницу, 21 февраля, с участием представителей Куйбышевской дороги, Центральных и региональных дирекций компании РЖД, преподавателей и студентов, обучающихся по целевым направлениям от предприятий железнодорожного транспорта.Теперь дополнительная подготовка студентов-целевиков в СамГУПС ведется по двум авторским программам - «Инновационные методы и средства диагностики оценки и контроля состояния объектов и устройств железнодорожного пути» и «Энергоэффективность систем тягового электроснабжения».Новое направление деятельности университета появилось благодаря инициативе и поддержке ректора СамГУПС Ивана Андрончева. Авторские программы прошли экспертную оценку в Центральных дирекциях ОАО «РЖД» и утверждены для проведения занятий в университете. Данное направление курирует Центр развития карьеры и целевого обучения СамГУПС во взаимодействии с центральными дирекциями ОАО «РЖД» и выпускающими кафедрами.Так, авторские классы открыты по заказу Куйбышевской дирекции инфраструктуры и Куйбышевской дирекции по энергообеспечению. Обучающие программы подготовлены преподавателями СамГУПС – профессором кафедры «Путь и путевое хозяйство» Алексеем Бондаренко и заведующим кафедры «Электроснабжение железнодорожного транспорта» Евгением Добрыниным. Обучение по новым программам начали 27 студентов-целевиков с трёх железных дорог – Куйбышевской, Приволжской и Южно-Уральской. Обучение продлится до конца года. После обучения студенты получат свидетельство о повышении квалификации и возможность первоочередного трудоустройства в ОАО «РЖД».На торжественной церемонии открытия «Авторских классов» ректор СамГУПС Иван Андрончев особо отметил значимость нового направления в подготовке специалистов для компании РЖД с учётом реализации программы взаимодействия холдинга и отраслевых вузов на период 2020 – 2025 годы. «Новые программы подготовки дают дополнительный импульс для развития университета и позволяют рассчитывать на поддержку РЖД. Сегодня мы приступаем к обучению наших студентов-целевиков по программам авторских классов. Программы «живые», то есть будут дополняться и корректироваться с учётом потребностей наших заказчиков в перспективных кадрах», - сказал Иван Андрончев.В приветственном слове заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов поздравил студентов со знаменательным событием в их жизни и объявил, что они будут активно привлекаться к мероприятиям, проводимым на полигоне железной дороги и в ОАО «РЖД».«Развитие техники и технологий требуют от специалистов железнодорожного транспорта новых дополнительных знаний и компетенций. Важно, что наш отраслевой вуз в этом вопросе идет в ногу со временем. Для обучения отобраны лучшие студенты-целевики по двум направлениям подготовки – диагностика инфраструктуры и повышение энергоэффективности железнодорожного транспорта. Авторские классы станут хорошим импульсом для опережающей подготовки кадров для структурных подразделений холдинга РЖД. Кроме того, дополнительная подготовка с отработкой практических навыков сократит срок адаптации выпускников университета на рабочих местах», - сказал Алекесандр Шведов.Как рассказал и.о. главного инженера Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Куйбышевской дирекции инфраструктуры Александр Бурухин, студенты будут осваивать свою специальность на современном диагностическом оборудовании последнего поколения. Так, уже весной этого года на Куйбышевской дороге будет введён в эксплуатацию автоматизированный диагностический комплекс контроля состояния технических объектов железнодорожной инфраструктуры «ЭРА+», производства Научно-производственного центра Информационных и транспортных систем (НПЦ ИНФОТРАНС). Универсальный мобильный комплекс на скорости 120 км/ч измеряет около 100 параметров работы устройств инфраструктуры, автоматики и телемеханики, связи и контактной сети, а также осуществляет комплексный видеоконтроль инфраструктуры.По мнению заместителя начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Владислава Воронцова, одно из главных преимуществ авторских классов – перспективность уровня знаний и компетенций для будущих специалистов железнодорожного транспорта. «Ребята, которые сегодня приступили к занятиям уже в скором времени поймут, что их знания и компетенции будут востребованы, станут ключом к карьерному росту в компании РЖД», - отметил Владислав Воронцов.К обучению студентов по авторским программам будут привлекаться ведущие специалисты региональных дирекций РЖД. Кроме того, будущие специалисты пройдут стажировки в Центральных дирекциях холдинга РЖД, на предприятиях-изготовителях инновационной продукции - ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», АО «Фирма ТВЕМА», НПЦ ИНФОРТРАНС, а также в Российском университете транспорта (МИИТ).Завершая торжественную часть ректор университета Иван Андрончев призвал преподавателей и студентов на деле доказать эффективность новых технологий подготовки высококвалифицированных специалистов. Стратегия развития вуза предусматривает три уровня обучения: федеральные стандарты, целевую подготовку и инновационные исследования. «Возможности для получения новых знаний и компетенций созданы. В добрый путь! Успеха!», - обратился к студентам ректор университета, передает пресс-служба СамГУПС.Фото: пресс-служба СамГУПС