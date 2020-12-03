Тольяттинский госуниверситет инициировал создание межрегионального консорциума «Цифровые университеты»

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Тольяттинский госуниверситет выступил инициатором создания консорциума «Цифровые университеты», в который вошли 16 вузов, шесть индустриальных и один научный партнер – Университетский консорциум больших данных. Это ускорит цифровую трансформацию вузов при значительной экономии ресурсов.

Напомним, в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» к 2023 году в 100% государственных образовательных организациях высшего образования должны быть внедрены элементы модели «Цифровой университет».

Отсутствие рынка совместимых цифровых решений для вузов мешает эффективному развитию системы высшего образования в России и достижению необходимого уровня конкурентоспособности на международном рынке образования. Встраивание продаваемых сервисов в свою инфраструктуру требует от вузов не только больших средств, но и времени. Цифровые инноваций, которые разрабатывают для себя вузы-лидеры цифровизации, также плохо совместимы между собой и непригодны к трансферу. «Причина в отсутствии внутреннего отраслевого стандарта, который был бы принят всеми участниками рынка и который можно создать, только инициируя этот процесс снизу», – поясняет ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал.

Участники консорциума намерены разработать единые технологические стандарты IT-инфраструктуры и сервисы цифрового университета с дальнейшим формированием рынка IT-решений для высшего образования. Это позволит всем вузам-участникам консорциума формировать свою информационную среду из набора совместимых цифровых сервисов и решений.

В основу идеологии консорциума легла Хартия о цифровизации образовательного пространства, подписанная более чем тридцатью вузами в Сколково в 2019 году. Её инициировали Тольяттинский госуниверситет, Омский государственный технический университет, НИУ «Московский институт электронной техники» и ООО «Галактика ИТ». В документе заложены принципы формирования российского рынка IT-решений для вузов с набором правил, стимулирующих к кооперации и обеспечивающих ее техническую возможность.

За это время ТГУ разработал первые версии реестров университетских данных, процессов и сервисов. Кроме того, разработана матрица цифровой зрелости, которая будет доведена до полноценной системы оценки цифровизации вузов. Набор критериев для объективной оценки того, насколько университет является цифровым, станет одним из результатов работы консорциума. Это позволит любому вузу не просто понимать на каком уровне цифровой зрелости у него находятся кадры, сервисы, данные, процессы и базовая IT-инфраструктура, а принимать обоснованные решения, на чем сосредоточить свои ресурсы и усилия в дальнейшем развитии. Пока такого набора критериев для матрицы цифровой зрелости нет. В качестве аналога можно рассматривать матрицу TPRL (уровень готовности технологического проекта) с чек-листами и соответствующие госстандарты.

На основании уже имеющихся наработок члены консорциума договорились о создании единой информационной модели вуза, единых реестров процессов, цифровых сервисов и базовых IT-сервисов, а также пакета стандартов взаимодействия вузовских сервисов и программных продуктов. После того как стандарт будет готов, потребуется сертификация соответствующих решений и IT-инфраструктур вузов требованиям стандарта. По мнению Михаила Криштала, эту функцию мог бы взять на себя регулятор в лице Министерства науки и высшего образования, если не напрямую, то через сертифицированные центры сертификации. Далее, предполагается создать маркетплейс для того, чтобы крупные пакетные IT-решения стыковались между собой и с отдельными сервисами, которые могут делать независимые разработчики, в том числе студенты.

Все это позволит создать условия для формирования нового рынка - рынка совместимых цифровых решений для высшего образования. Это, в свою очередь, создает реальные технологические возможности для быстрого трансфера инновационных сервисов между вузами и напрямую влияет на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы в соответствии с национальной целью «Цифровая трансформация».

Среди вузов-участников – Вятский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Костромской государственный университет, Марийский государственный университет, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Омский государственный технический университет, Пензенский государственный университет, Самарский государственный аграрный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова, Тихоокеанский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Череповецкий государственный университет, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Югорский государственный университет.

Организацию системы управления консорциумом и взаимодействие его участников будет обеспечивать Тольяттинский государственный университет.

Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета: «Этот консорциум не о том, как забрать деньги друг у друга – мы даже отказались от членских взносов – а о том, как каждому участнику грамотно вкладывать деньги в цифровизацию своего вуза. Когда каждый университет будет вкладывать ресурсы в собственную цифровизацию по согласованным с другими участниками правилам, мы все получим синергетический эффект: повысим конкурентоспособность и каждого участника консорциума, и всей российской вузовской системы на международном рынке образования. В этом вопросе мы находимся на фронтире мировой повестки, поскольку пандемия показала, что эти задачи еще не решены практически нигде», передает пресс-служба облправительства.

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