Самарский университет создаст гринфилд в области искусственного интеллекта

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Новая структура, которая на данном этапе получила условное название “Институт искусственного интеллекта”, будет существенно отличаться по способам и формам организации научно-образовательной деятельности от традиционных институтов и факультетов.Ключевые принципы и предложения по организации Института искусственного интеллекта представил профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Артем Никоноров. “Мы рассматриваем искусственный интеллект как область знаний и исследований, выходящую далеко за пределы направления “компьютерные науки”, - отметил. - И в этой связи деятельность будущей структуры не может ограничиваться рамками собственного коллектива и его традиционных партнеров. Основным инструментом нового центра компетенций станет формирование исследовательских и образовательных коллабораций с ведущими производственными центрами и научными коллективами для реализации прорывных проектов в различных областях инженерных, фундаментальных и гуманитарных наук”.По его словам, уже сейчас в Самарском университете ведется серия исследований, направленных на создание технологий применения искусственного интеллекта в машиностроении, медицине, оптике, нейроинформатике, психологии, социологии, робототехнике и сенсорике.Еще одной задачей будущей структуры станет максимальное использование всех возможностей, которые дает статус национального исследовательского университета с точки зрения формирования новых образовательных стандартов."Естественно, что при рассмотрении вопросов цифровизации обязательным образом возникают задачи, связанные с развитием научно-образовательной деятельности в области искусственного интеллекта. У нас в стране есть Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная Указом Президента России Владимира Владимировича Путина. И в нашем университете ряд сотрудников уже ведут работу в данном направлении в кооперации с различными бизнес-структурами, получены гранты в этой сфере, - прокомментировал. - Мне кажется, сейчас нужно консолидировать эту работу и позиционировать наш университет как активного игрока на этом "зеленом поле" искусственного интеллекта".Организационная структура и форма будущего научно-образовательного центра в области искусственного интеллекта будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний ученого совета Самарского университета.“Мы ставим вопрос развития научно-образовательной деятельности в области искусственного интеллекта значительно шире, чем просто формирование нового структурного подразделения или перекомпоновка ресурсов под новой вывеской. Мы рассматриваем его как гринфилд - по сути научно-образовательный стартап. Его задачей станет формирование передовых практик организации и управления исследовательской, инновационной и образовательной деятельностью, способных задать вектор трансформации для всего университета.К этому решению мы подходим, тщательно проанализировав текущие результаты участия в Проекте 5-100. Безусловно, Самарский университет получил бесценный опыт и заметные результаты продвижения в международных рейтингах. Нам удалось запустить системные преобразования внутри некогда закрытого отраслевого вуза. Тем не менее очевидно, что одной лишь модернизационной стратегии недостаточно для того, чтобы в полной мере соответствовать темпам общественных изменений и гибко реагировать на современные запросы, предъявляемые к высшей школе.Поэтому создание центра компетенций в области искусственного интеллекта - это принципиальная возможность измениться, создать внутри университета команду, которая станет ориентиром для остальных, а ее результаты в науке и коммерциализации научных исследований помогут в реализации планов Правительства Самарской области по выводу региона в лидирующие позиции на федеральном уровне”, передает пресс-служба Самарского университета.***«Гринфилд» (от англ. /greenfield/ — зеленое поле) — освоение нового пространства, на котором строится новая инфраструктура и создается возможность для реализации новых проектов «с нуля».