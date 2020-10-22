Самарский политех запустил образовательный интенсив «Пилотные проекты» для школьников

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Студенты СамГТУ вместе с сотрудниками Дома научной коллаборации собирают с детьми роботов, создают виртуальную реальность, печатают на 3D-принтере и запускают квадрокоптеры.

Преподаватели уже провели интенсивы в школах Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Это было полное погружение в современную науку с упором на практику. Школьники работали с инновационным оборудованием, моделировали трёхмерные объекты, а потом печатали их на 3D-принтерах. Многие впервые увидели, как модель, созданная на компьютере, превращается в реальный предмет. Ребята печатали снеговиков, самолёты, героев мультфильмов и даже несуществующие объекты, которые придумали сами.

– Я занимаюсь с ребятами программированием несложных устройств на основе платы Arduino, таких как, например, светофор или ночник, - рассказал студент третьего курса института автоматики и информационных технологий СамГТУ, педагог дополнительного образования ДНК Никита Латышев. - После изучения основ программирования, мы собираем небольшого колесного робота, и на его основе рассматриваем алгоритмы движения роботов, особенности их разработки. Детям интересно, видна их вовлеченность в эту тему и стремление узнать больше. Для меня этот проект интересен возможностью общения с ребятами разного склада ума. Получая обратную связь от учеников, я могу корректировать свою манеру преподавания и с каждым занятием давать более качественные знания.