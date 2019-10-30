Школьники Самарской области прошли тренировочный экзамен по информатике в новом формате
30 октября 2019 14:15
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«Выпускники выполняли все задания на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования. Это позволит проверять результаты ЕГЭ по информатике без привлечения региональных экспертов, так как возможна автоматизированная проверка ответов, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - Особенно удобно это для проверки заданий, которые предполагают написание выпускниками программ. Компьютер сможет их протестировать, проверить на работоспособность. Вот такой пробный экзамен дает возможность школьникам познакомиться с новой технологией, сотрудникам пунктов проведения экзаменов и региональных центров обработки информации подготовиться к проведению ЕГЭ ».
Выпускники 2020 года, выбравшие в качестве Единого государственного экзамена информатику, будут проходить итоговые тесты в привычном для них формате, с использованием бумажных бланков.
«Работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась Рособрнадзором в течение нескольких лет. Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим. На данном этапе нам важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению в плане
материально-технического оснащения», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 84 регионах России. Участие в нем примут почти 19 тысяч обучающихся, для апробации будет задействовано 1 865 пунктов проведения экзамена, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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