Школьники Самарской области приняли участие в профориентационной цифровой видеоконференции

В Самарской области продолжается уникальный проект проведения профориентационных видеоконференций, посвященных цифровым технологиям.

Уже 9 лет департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с министерством образования и науки Самарской области реализует данную комплексную программу для учеников 8-10-х классов, где рассказывается о преимуществах IT-специальностей. За эти годы в ВКС приняло участие несколько тысяч старшеклассников, многие из которых впоследствии выбрали в качестве ЕГЭ физику и поступили на инженерные и IT-специальности.

В ноябре уже прошли подобные видеоконференции для школьников Самары и Тольятти, а сегодня более 400 ребят из Сызрани, Октябрьска, Шигон и Сызранского района присоединились к данному проекту. В мероприятии также приняли участие представители Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, а также самарских IT-компаний «Открытый код», «Медэкс», «Меркьюри Девелопмент». Они рассказали о том, как стать IT-специалистом, как поступить на тот или иной факультет, как развивается отрасль информационных технологий.

В ходе видеоконференции ребята также смогли задать и свои вопросы профессионалам: в какие вузы можно поступить, чтобы получить IT-специальности, как вузы взаимодействуют с IT-бизнесом региона, возможно ли трудоустройство во время учебы, предполагается ли в компаниях прохождение дополнительного обучения, повышения квалификации молодых специалистов и другие.

Заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков особо отметил, что школьников в будущем ждут самарские вузы на IT и инженерные специальности, а в последствие именно они станут драйверами процессов цифровой трансформации. «В регионе активно реализуется региональная программа «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области этому вопросу уделяется особое внимание, так как наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это очень значимая часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ученики 8-10 классов, принявшие участие в видеоконференции, еще только определяются с будущей профессией, и сейчас для них главное – сделать правильный выбор. Мы активно знакомим школьников с цифровыми технологиями и призывает их поступать в вузы на IT и инженерные специальности», - сообщил Константин Пресняков.

Напомним, к 2024 году в России количество бюджетных мест на IT-специальности будет увеличено с 50 тыс. в текущем году до 120 тыс. в 2024 году. На сегодняшний день в Самарской области несколько вузов готовят специалистов по информационным технологиям. Ежегодно они выпускают около 3,5 тысяч специалистов в IT-сфере. И, в первую очередь, увеличится число бюджетных мест по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства