Разработка самарских психологов и программистов поможет контролировать результативность действия чиновников

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Впервые он будет представлен в понедельник, 21 октября, на выставке форума “Открытые инновации”, а его разработчики в рамках деловой программы расскажут экспертам и гостям форума о перспективах использования комплекса."Социальный эхолот" стал результатом совместной работы психологов и IT-специалистов университета. Разработка поможет организовать своего рода общественный контроль со стороны различных Интернет-сообществ в социальных сетях, и может быть использована органами власти при принятии решений по тем или иным общественно значимым вопросам, в том числе в рамках реализации национальных проектов.Комплекс "Социальный эхолот" представляет собой компьютерную систему, которая автоматически определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к какому-либо событию, явлению, процессу, и может использоваться перед принятием потенциально резонансных решений по самому широкому спектру тем - будь то использование общественных пространств в крупных городах, строительство крупных объектов и многое другое. Информационный "всплеск" в Интернете "Социальный эхолот" анализирует не только с оценочной и количественной точек зрения - например, скольким людям понравилось или не понравилось то или иное событие или инициатива, но и определяет, почему, например, пользователям соцсетей эта инициатива не нравится и как, по их мнению, можно исправить ситуацию.Искусственный интеллект лежащий в основе программного комплекса анализирует отражённые в Интернете семантические коды на основе разработанной в университете уникальной системы цифровых словарей."Устанавливая ключевые слова, ограничивающие сферу интересов конкретного аналитика, можно легко получить актуальную на данный момент времени картину состояния общественного мнения по отношению к той или иной проблеме. Принципиальная новизна эхолота в том, что он может моделировать контекстные «пространства», в которых просматриваются не только содержательные аспекты информации, но и смысловые", - прокомментировал заведующий кафедрой психологии развития Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Константин Лисецкий.По словам самарских учёных, их разработка позволяет восстановить смысловой контекст высказываний и формирует более точную картину общественного мнения в режиме реального времени, динамически демонстрируя изменения общественного мнения для выбранных социальных групп. В отличие от широко используемых социологических опросов и маркетинговых программ, при работе "Социального эхолота" людям не приходится отвечать на заранее сформулированные вопросы, как это происходит при соцопросах. Таким образом, "эхолот" экономит расходы на проведение опросов."Учитывая оперативность программного комплекса, можно "в один клик" собрать дифференцированную информацию, - и получить таким образом вектор изменения общественного мнения к определённым событиям в режиме реального времени", - отметил профессор кафедры технической кибернетики университета Александр Куприянов, передает пресс-служба Самарского университета.