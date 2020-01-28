Политеховцы отметили День студента

85

– День российского студенчества обозначен в календаре как церковно-народный праздник, – обратился к ребятам первый проректор-проректор по развитию кадрового потенциала Дмитрий Овчинников. – То, что мы с вами сегодня составляем собой единую команду, семью самого крупного вуза региона, опорного университета, – это факт. Гордитесь тем, что вы являетесь студентами нашего вуза, в котором вы можете получить уникальные знания, социальный опыт и друзей, с которыми вы, я надеюсь, прошагаете всю свою успешную жизнь.Поздравил студентов с праздником и заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий, доцент кафедры истории Церкви Самарской православной духовной семинарии архимандрит Вениамин.– Святая мученица Татиана является достойным примером для подражания, – подчеркнул он. – В языческом Риме, где люди жили исключительно материальными характеристиками, она показала своим личным примером, что более важными ценностями являются вера, любовь и внутренняя свобода человека. Вы – студенты технического вуза, и вас ждет большое будущее. Вам предстоит решать проблемы, которые мы сейчас все обсуждаем: как сделать конкурентоспособной нашу экономику, как поднять уровень жизни населения, как преодолеть демографический кризис, как сделать Россию подлинно великой и богатой не только материально, но и духовно.Ждала ребят и развлекательная программа. Активисты профкома студентов организовали в холле седьмого корпуса увлекательные игры и викторины, а также провели лотерею с памятными призами. Все желающие могли также посетить фотобудку.Завершилась встреча праздничным фуршетом и церемонией розлива медовухи. В этом году честь первыми попробовать бодрящий напиток выпала двум Татьянам – студентке факультета промышленного и гражданского строительства, неоднократной победительнице областных и всероссийских соревнований по плаванию Татьяне Антоненковой и Татьяне Петровой с нефтетехнологического факультета, кандидату в мастера спорта по художественной гимнастике.Торжества и праздничные концерты в честь Дня студента прошли и в филиалах опорного университета. Кроме этого, каждый филиал организовал индивидуальную программу. Так, в Сызрани по традиции наградили лучших студентов. Десять ребят получили почетные грамоты и благодарственные письма от муниципалитета, местной Думы и профильного регионального министерства. За успехи в научной и общественной деятельности очередным обладателем стипендии им. А. В. Плетнева стал третьекурсник Александр Осипов. Отмечены и еще 38 студентов, которые в течение последнего года активно занимались наукой, спортом, добровольчеством, общественной деятельностью, а также были признаны лучшими старостами академических групп и помощниками кураторов.Филиал в Белебее ко Дню студента приурочил открытие новой лаборатории «Электрооборудование электрических станций и подстанций». Помещение оборудовано новейшими техническими объектами. Основными предметами изучения в лаборатории будут ячейки КСО для приема и распределения электроэнергии трехфазного тока и три стенда блоков микропроцессорной релейной защиты.Организовал массовые гуляния и Новокуйбышевский филиал – для всех жителей города. Дети и взрослые могли попробовать свои силы в спортивных соревнованиях, таких как перетягивание каната, хоккей с мячом, городки, стрельба из лука. У любителей менее активного отдыха была возможность сыграть в шашки или пятнашки, а также прокатиться в конной повозке. Всех гостей мероприятия ждали горячий чай с угощениями и даже мастер-класс по приготовлению кипятка в самоваре, передает пресс-служба СамГТУ.