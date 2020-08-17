Поезд набирает ход: участники НОЦ "Инженерия будущего" оперативно подготовят проекты для РЖД

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Планы по подготовке заявки участники проектной группы «Альтернативные источники энергии» НОЦ «Инженерия будущего» обсудили на специально организованной встрече, состоявшейся на минувшей неделе. Напомним, РЖД – один из ключевых индустриальных партнеров НОЦ «Инженерия будущего». Ежегодно холдинг готовит собственную программу научно-технического развития (НТР). Она призвана привлечь разработчиков, способных предложить инновационные методы для модернизации технологических процессов и создания новых продуктов, которые могут использоваться российским транспортным гигантом для повышения конкурентоспособности и увеличения прибыли. Проектам, включенным по результатам отбора в План НТР, оказывается финансовая поддержка из средств российского железнодорожного гиганта.Одна из задач, в решении которой заинтересованы сейчас в РЖД, – это использование новых, более экономичных видов энергии для локомотивов. Над решением этой проблемы и намерены работать представители НОЦ «Инженерия будущего». Также университеты и научные организации научно-образовательного партнерства намерены предложить РЖД поддержать исследовательскую работу, связанную с поисками новых способов хранения электроэнергии, которая в огромных масштабах рекуперируется подвижным составом и сейчас расходуется впустую из-за отсутствия способов ее хранения и повторного использования.Как рассказал проректор по научной работе и инновациям Самарского государственного университета путей сообщения, член управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего» Максим Гаранин, идея привлечь ученых из научно-образовательного центра к участию в Плане НТР РЖД принадлежит самому железнодорожному холдингу. Там с интересом отнеслись к разработкам НОЦ в области поисков новых источников энергии и готовы финансово поддержать исследования, если те будут отвечать задачам компании.«У нас есть шанс попасть в план научно-технического развития ОАО «РЖД» на 2021 год, – говорит Максим Гаранин. – Сроки для составления комплексной заявки очень сжатые, но, во-первых, у нас уже есть наработки по теме, а во-вторых, отправная точка успеха – это, как известно, желание. У нас оно есть».К работе над составлением заявки привлечены участники НОЦ «Инженерия будущего» сразу из нескольких регионов. Это позволит предложить проекты, для проработки которых не хватило бы ресурсов одного вуза или научной организации. Таким образом, будет получен тот синергетической эффект, для которого и создавался научно-образовательный центр.Андрей Пименов, проректор по международному сотрудничеству, заведующий кафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Самарского государственного технического университета, член управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего»:«Для достижения целей проекта предполагается участие, в частности, таких партнеров НОЦ «Инженерия будущего», как Крыловский научный центр из Санкт-Петербурга, Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, коллег из Ульяновского государственного университета, Мордовского госуниверситета, Самарского университета, Самарского политеха и, естественно, инициатора проекта, Самарского государственного университета путей сообщения, который и будет окном к функциональному заказчику – «РЖД». Проект очень разноплановый, он включает целый ряд подпроектов и направлен на создание высокотехнологичной продукции, локализация производства которой предполагается в Самарской области».Сумма возможной финансовой поддержки со стороны РЖД пока не называется. По оценкам участников встречи, речь может идти о нескольких десятках миллионов рублей, передает пресс-служба НОЦ «Инженерия будущего».Фото: пресс-служба НОЦ «Инженерия будущего»