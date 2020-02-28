Определились победители первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности
28 февраля 2020 16:58
21
Оценивали работы наставники детского технопарка «Кванториум – 63 регион» и детское жюри из числа воспитанников, ранее показавших высокие результаты на федеральных и межрегиональных хакатонах. Несмотря на юный возраст, воспитанник VR/AR-квантума Иван Куликов уже имеет в своей копилке победу в федеральном хакатоне, который состоялся в 2018 году в иннополисе «Сколково», ещё два высших результата он привёз из Уфы и Нижнего Новгорода. Оценивая работы своих ровесников, он отметил: «Ребята показали очень хороший уровень решения проектных задач. Команды используют современные технологии, работают в группе, умело распределяют обязанности и проводят исследования».
На протяжении недели команды мини-технопарков решали непростые задачи. По средством IT-технологий в этом им помогали наставники технопарка «Кванториум – 63 регион». В результате проекты получились содержательными, интересными, а презентации команд были красочными.
Команды юных программистов в рамках хакатона «Самарская губерния» смогли создать виртуальные экскурсии по своим образовательным организациям, населённым пунктам, исследовали и моделировали животный мир Среднего Поволжья.
Безусловным победителем хакатона экспертами и детским жюри названа команда ГБОУ СОШ ЦО села Варламово м.р. Сызранский с проектом «Создание цифрового музея». Фронтмен команды, учащийся 11 класса Андрей Кузов подтвердил, что проект команды будет реализован: «В ходе хакатона мы научились работать, создавать анимацию и применять технологию дополненной реальности. Собираемся реализовать проект музея в нашей школе. Эта наша благодарность родной школе за всё то, что она нам дала».
Победители стали единственной, командой, представившей готовое приложение сразу на смартфоне. Особо отметим, что ребята работали на базе мини-технопарка, который был создан в 2019 в рамках национального проекта «Образование».
Руководитель структурного подразделения СОЦДЮТТ «Кванториум Самара» Александр Макрушен: «Удивительно! Мини-технопарки работают неполный учебный год, а показывают очень приличные результаты. Ребята действительно увлечены, с большим желанием используют новые технические возможности. Всё это стало возможным благодаря тому, что в 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 минитехнопарков. В начале нового учебного года будут созданы ещё 21. Мы сможем расширить географию нашего хакатона и дать возможность ребятам из всех районов Самарской области показать своё мастерство», передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 февраля 2020 16:11
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» состоялась встреча учеников с Геннадием Аншаковым. Социум
48
28 февраля 2020 15:36
В социальной сети появилось сообщение о том, что стая бродячих собак напала на 8-летнюю девочку в Волгоградском посёлке Самарской области. Социум
66
28 февраля 2020 15:21
Также в связи с увеличением трассы следования автобусов будет увеличено количество машин, обслуживающих маршрут. Социум
75
Здравоохранение
28 февраля 2020 16:37
Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО... Здравоохранение
29
28 февраля 2020 09:53
Болезнь распространилась уже в 46 стран, всё больше летальных случаев фиксируется в Европе. Здравоохранение
156
27 февраля 2020 23:00
Тедрос Гебрейесус заявил, что все страны должны быть готовы к появлению первых заболевших. Никто не застрахован от коронавируса на своей территории. Здравоохранение
366
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
715
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
469
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15377
Туризм
28 февраля 2020 07:40Болгария. Города Пловдив и Варна
Курорты Болгарии уже много десятков лет известны гостям страны как недорогие и удобные для пляжного, семейного и восстанавливающего туризма. Туризм
34
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
373
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
46
Образование
28 февраля 2020 16:58
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри. Образование
13
28 февраля 2020 13:55
Мероприятие состоялось в рамках празднования 160-летия библиотеки. Образование
102
28 февраля 2020 09:22
В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов. Образование
173
Культура
28 февраля 2020 11:58
Следующие показы состоятся 28 февраля, 10 и 31 марта. Культура
125
26 февраля 2020 11:57
В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы. Культура
205
26 февраля 2020 09:54
Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Культура
250
Мир домашних животных
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
72
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
132
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
387
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
136
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
127
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
160
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
524
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
915
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2890
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1268
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2329
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1787
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
366
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
581
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
643
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1364
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1867
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1891
Мероприятия