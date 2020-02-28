Определились победители первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности

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Оценивали работы наставники детского технопарка «Кванториум – 63 регион» и детское жюри из числа воспитанников, ранее показавших высокие результаты на федеральных и межрегиональных хакатонах. Несмотря на юный возраст, воспитанник VR/AR-квантума Иван Куликов уже имеет в своей копилке победу в федеральном хакатоне, который состоялся в 2018 году в иннополисе «Сколково», ещё два высших результата он привёз из Уфы и Нижнего Новгорода. Оценивая работы своих ровесников, он отметил: «Ребята показали очень хороший уровень решения проектных задач. Команды используют современные технологии, работают в группе, умело распределяют обязанности и проводят исследования».На протяжении недели команды мини-технопарков решали непростые задачи. По средством IT-технологий в этом им помогали наставники технопарка «Кванториум – 63 регион». В результате проекты получились содержательными, интересными, а презентации команд были красочными.Команды юных программистов в рамках хакатона «Самарская губерния» смогли создать виртуальные экскурсии по своим образовательным организациям, населённым пунктам, исследовали и моделировали животный мир Среднего Поволжья.Безусловным победителем хакатона экспертами и детским жюри названа команда ГБОУ СОШ ЦО села Варламово м.р. Сызранский с проектом «Создание цифрового музея». Фронтмен команды, учащийся 11 класса Андрей Кузов подтвердил, что проект команды будет реализован: «В ходе хакатона мы научились работать, создавать анимацию и применять технологию дополненной реальности. Собираемся реализовать проект музея в нашей школе. Эта наша благодарность родной школе за всё то, что она нам дала».Победители стали единственной, командой, представившей готовое приложение сразу на смартфоне. Особо отметим, что ребята работали на базе мини-технопарка, который был создан в 2019 в рамках национального проекта «Образование».Руководитель структурного подразделения СОЦДЮТТ «Кванториум Самара» Александр Макрушен: «Удивительно! Мини-технопарки работают неполный учебный год, а показывают очень приличные результаты. Ребята действительно увлечены, с большим желанием используют новые технические возможности. Всё это стало возможным благодаря тому, что в 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были открыты 19 минитехнопарков. В начале нового учебного года будут созданы ещё 21. Мы сможем расширить географию нашего хакатона и дать возможность ребятам из всех районов Самарской области показать своё мастерство», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства