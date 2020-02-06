Дети из поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара» скоро будут учиться в новой трехэтажной школе
6 февраля 2020 11:07
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Школа строится в Самаре в рамках нацпроекта «Образование».
Она рассчитана на 1200 мест. Уже построены коробки корпусов, идет монтаж внутренних перегородок, прокладывают инженерные сети, электроснабжение. Выполнены работы по возведению монолитного каркаса здания.
При наступлении плюсовой температуры строители приступят к отделочным работам, сообщается в группе "Самарская область" ВКонтакте.
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