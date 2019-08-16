Набор абитуриентов в СамГМУ в 2019 году побил исторический максимум

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Первокурсниками Самарского государственного медицинского университета в 2019 году станут 1302 человека. Такое число – исторический максимум для университета. Кроме того, по программам среднего профессионального образования на 1 курс поступили 12 абитуриентов, по программам магистратуры – 16 бакалавров.«Такая активность означает то, что университет на хорошем счету у абитуриентов. Это нас стимулирует к развитию: открытию новых направлений и форм обучения, оснащению кафедр более современным оборудованием», - прокомментировал и.о. ректора СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.Проходной балл при этом вырос в среднем на 25 баллов. Самой востребованной специальностью остается «лечебное дело», проходной балл на бюджетную форму обучения в общем конкурсе на указанную специальность составил 243 балла.703 абитуриента из общего количества приняты на бюджетную форму обучения, 599 – на внебюджетную. По договорам о целевом обучении в СамГМУ будут обучаться 390 человек.Среди первокурсников этого года — 2 победителя олимпиад из перечня Минобрнауки России, 360 обладателей «золотых» медалей и дипломов «с отличием».География первокурсников – 45 регионов России и 20 зарубежных стран. С этого года в СамГМУ будут обучаться 114 иностранных студента из Азербайджана, Бангладеша, Вьетнама, Египта, Израиля, Казахстана, Киргизии, Колумбии, Конго, Демократической Республики Кот-д’Ивуар, Марокко, Молдовы, Республики Сомали, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эквадора, Палестины.