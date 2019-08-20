340 тысяч учеников придут в школы Самарского региона в новом учебном году

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Сегодня, 20 августа 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл селекторное совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области. Главной темой обсуждения стала готовность к предстоящему учебному году образовательных учреждений региона.Заместитель министра образования и науки Самарской области Андрей Пикалов рассказал, что в 2019-2020 учебном году в губернии будут работать 1037 образовательных организаций. Из них 44 – профессиональные образовательные организации, 683 - общеобразовательные организации, 229 - дошкольные образовательные организации и 81 организация дополнительного образования (детей). На сегодняшний день 99,7% учреждений уже допущено к образовательному процессу. В оставшихся трех образовательных организациях (ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск, МБУ «Гимназия № 35» г.о. Тольятти, МБОУ СОШ №46 г.о. Самара) завершается ремонт, проверки готовности там будет проведены до конца августа.«В понедельник, 2-ого сентября, в 683 школы Самарской области придут учиться почти 340 тысяч ребят. Причем более 38 тысяч перешагнут школьный порог впервые. Радует, что большинство детей – 90% - будут учиться в одну смену. Будем стремиться, чтобы этот показатель достиг 100%. Необходимо, чтобы образовательный процесс проходил в безопасных и комфортных условиях», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Как отметил заместитель министра образования области, в настоящее время в губернии осуществляются школьные перевозки 17319 учащихся, в которых задействован 661 автобус на 769 маршрутах. Все автобусы оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, прошли техосмотр и застрахованы. Виктор Кудряшов напомнил участникам совещания, что в текущем году за счет средств областного бюджета для замены старой техники были приобретены 69 автобусов на сумму 135 миллионов рублей. Областным министерством подана заявка в федеральное министерство образования на приобретение еще 112 новых автобусов в следующем году.На селекторном совещании также был рассмотрен вопрос о подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к осенне-зимнему периоду. По информации областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на эти цели предусмотрено более 3,7 миллиардов рублей. Эта сумма сравнима с прошлым годом. В г.о. Самара в этом году на подготовительные мероприятия запланировано на 37,5% больше, чем в предыдущем. При этом значительные средства – 0,9 миллиарда рублей – в областном центре направлены на капитальный ремонт тепловых сетей, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com