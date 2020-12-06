Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района

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В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной.

Обсуждение проекта набережной Автозаводского района идет два года. Предлагалось сделать первый уровень набережной пешеходным, а на втором предусмотреть дорогу с общественными остановками и парковками. Оба уровня связать лестницами, которые были сделаны еще в 60-е годы. Тольяттинцы предложили организовать доступность променада на первом уровне для инвалидов, предусмотреть устройство искусственных бассейнов, пешеходный мост, речпорт и различные амфитеатры.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, разрешение на реконструкцию набережной Автозаводского района городские власти получили в конце ноября этого года. Сейчас готовится документация для объявления аукциона, в ходе которого определится подрядная организация для выполнения масштабных работ. На реконструкцию набережной выделено 627 млн рублей, работы начнутся в 2021 году.