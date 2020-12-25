Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди заявок жителей регионов Приволжского федерального округа  было пожелание Ольги Петровны Головиной из Самарской области.
Юрий Рожин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
Лучшим студентом региона стал Никита Анучин из Самарского государственного технического университета.
В Самарской области определили лучших студентов
Самарская область была отмечена как регион-лидер по выполнению показателя по числу самозанятых.
СО отметили на федеральном уровне за успешную реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства
В минэкономразвития СО подписали трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития «Чапаевск» и горадминистрацией.
В ТОСЭР «Чапаевск» планируется создать экологичное производство пектина и пищевых волокон
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Задачи конкурса – поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства.
Лучшие проекты Самарской области смогут принять участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг.
Понимаем без лишних вопросов
Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД».
Сбербанк и РЖД займутся развитием инновационных транспортных экосистем
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
"Крылья Советов" исполнили новогодние желания детей из интерната
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»

25 декабря 2020 11:50
317
Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»

Лауреатами конкурса стали батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ».

ОАО «Самарский хлебозавод №5» стал одним из победителей в номинации «Продовольственные товары» федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ» вошли в золотую сотню «Лучших товаров России - 2020» и впервые за с 1998 года самарская продукция получила приз «Вкус качества». 

«Самарский хлебозавод №5» одним из первых в стране начал выпускать функциональные хлеба, в том числе известную линейку «ЗОЖ». В 2020 году линейку пополнили низкокалорийные батончик и тостовый хлеб, которые на 30% состоят из цельного пророщенного зерна пшеницы.

«Тостовый ЗОЖ с другими тостовыми хлебами объединяет только форма. Над его содержанием наша лаборатория работала больше двух месяцев. В его составе измельченное пророщенное зерно, содержащее комплекс витаминов, при этом он сохранил мягкую текстуру и обладает ярко выраженным вкусом зерна. Для любителей батонов разработана полезная альтернатив - батончик «ЗОЖ» с диспергированным зерном -вымоченное в дистиллированной воде. Именно вода активирует полезные ферменты зерна и вымывает из него клейковину и крахмал, а содержание жиров сводится практически к нулю», -рассказала руководитель производственной лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод №5» Элеонора Ферингер. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
25 декабря 2020  17:27
В минэкономразвития СО подписали трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития «Чапаевск» и горадминистрацией.
В ТОСЭР «Чапаевск» планируется создать экологичное производство пектина и пищевых волокон
В минэкономразвития СО подписали трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития «Чапаевск» и горадминистрацией.  Экономика региона
30
25 декабря 2020  11:58
Первый этап акции В Новый год – без старых долгов в Самаре подходит к концу
Первый этап акции «В Новый год – без старых долгов» в Самаре подходит к концу
Сегодня последний день, когда добросовестные абоненты «РКС-Самара», заплатившие аванс, могут прийти за сладким подарком.  Экономика региона
291
24 декабря 2020  23:58
Его планируется возвести к 2025 году. Космодром станут использовать для запуска сверхлегких ракет.
Компания Success Rockets планирует построить частный космодром в Дагестане
Его планируется возвести к 2025 году. Космодром станут использовать для запуска сверхлегких ракет. Экономика региона
934
Весь список
Финансы и Банки
25 декабря 2020  16:51
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг.
Понимаем без лишних вопросов
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг. Финансы и Банки
73
25 декабря 2020  16:33
Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД».
Сбербанк и РЖД займутся развитием инновационных транспортных экосистем
Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД». Финансы и Банки
81
25 декабря 2020  12:06
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
550
Весь список
Строительство
25 декабря 2020  13:31
Фундаментные блоки и не только – предложения МосОблТротуар
Первостепенными качествами любого здания являются надежность и прочность. Строительство
97
25 декабря 2020  09:18
На Московском шоссе в Самаре построят ещё один тоннель
На Московском шоссе в Самаре построят ещё один тоннель
Новая транспортная развязка с тоннелем должна появиться на пересечении Московского шоссе и улица Авроры. Строительство
398
24 декабря 2020  16:59
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой.
Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой. Строительство
910
Весь список
Материалы и технологии
25 декабря 2020  13:33
Фехралевая, нихромовая проволока и лента – предложения TDMC
Термин нихром – это различные сплавы, в составе которых есть хром и никель. Подобные сплавы отличаются высокой степенью электрического сопротивления. Материалы и технологии
69
23 декабря 2020  20:23
Потолочные балки
Потолочные балки можно встретить не только в традиционном деревенском интерьере, таких как стиль прованс, рустик, кантри. Материалы и технологии
520
15 декабря 2020  18:18
Укладка плитки – один из наиболее сложных и важных моментов в ремонтно-отделочных работах.
Аренда плиткореза в Москве от компании ПрокатМаркет
Укладка плитки – один из наиболее сложных и важных моментов в ремонтно-отделочных работах. Материалы и технологии
1775
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
526
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
3022
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
4510
Весь список
Бизнес
25 декабря 2020  13:50
В Самаре вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в малом бизнесе
В Самаре вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в малом бизнесе
Второй квартал оказался самым тяжелым периодом в 2020 году в части найма в сегменте МСБ. Бизнес
183
24 декабря 2020  16:34
Каждая из встреч направлена на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса.
В Самаре обсудили, как улучшить взаимодействие предпринимателей с Ростехнадзором и Госинспекцией труда
Каждая из встреч направлена на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса. Бизнес
700
23 декабря 2020  09:44
Бизнес может перейти на патентную систему
Бизнес может перейти на патентную систему
Это позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов. Бизнес
1092
Весь список
Новости компаний
25 декабря 2020  11:50
Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»
Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»
Лауреатами конкурса стали батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ». Новости компаний
317
24 декабря 2020  16:49
Открылся новый корпус гальванического производства.
«ОДК-Кузнецов» продолжает программу модернизации производства
Открылся новый корпус гальванического производства. Новости компаний
622
24 декабря 2020  13:36
АВТОВАЗ: итоги 2020 года
АВТОВАЗ: итоги 2020 года
Благодаря поддержке федерального и областного правительства, Губернатора Самарской области, предприятие оперативно возобновило свою работу, работу сбытовой...Новости компаний
2148
23 декабря 2020  13:43
Чем отличаются домашние и промышленные овощерезки
Овощерезки сегодня активно используются в быту и в промышленных предприятиях. Модели существенно отличаются в стоимости, хотя, на первых взгляд, проделывают...Новости компаний
622
Весь список
IT и Коммуникации
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
512
2 декабря 2020  10:23
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей.
Особенности Айфона Х и способы его защиты
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей. IT и Коммуникации
1861
9 ноября 2020  15:50
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме.
ТВ России - онлайн просмотр
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме. IT и Коммуникации
1826
Весь список
Транспорт
25 декабря 2020  12:11
Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене
Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене
Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено. Транспорт
275
25 декабря 2020  10:28
Водителям Самары стала доступна грузовая навигация Яндекса
Водителям Самары стала доступна грузовая навигация Яндекса
Новая функция учитывает все важные параметры автомобилей — габариты, максимальную разрешенную массу, фактическую массу. Транспорт
268
24 декабря 2020  11:56
В Самарской губернской думе предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки
В Самарской губернской думе предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки
Предложение основано на том, что в период пандемии основным средством передвижения стал личный транспорт. Транспорт
511
24 декабря 2020  11:50
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Напомним, из-за коронавируса в этом году запрещены новогодние корпоративы. Транспорт
822
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
1661
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
1865
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
1843
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
1975
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
1930
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
7399
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
2286
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
3268
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
1992
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1955
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1800
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1973
Весь список
Современный дом
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
1023
30 ноября 2020  19:58
Остекление балкона
Основной ремонт балкона заключается в его остекление и утепление. Сейчас мы более подробно поговорим об остеклении балкона. Современный дом
2666
27 ноября 2020  14:43
Готовь сани летом, а кондиционер зимой
В летний зной многие задумываются о заветной прохладе, когда температура воздуха за окном приближается к отметке + 30 °С. Тогда люди резко вспоминают про...Современный дом
2102
Весь список
В мире Авто
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
574
15 декабря 2020  18:16
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей.
Как найти компанию по ремонту авто в России – онлайн поиск на Servicesauto.ru
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей. В мире Авто
1898
30 ноября 2020  20:00
Официальный дилер автомобилей Volkswagen в России
Автомобили Volkswagen долгое время входят в число самых качественных и надежных авто. В мире Авто
2664
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
39692
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
9250
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
9343
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
9144
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
9610
Весь список
Иновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Иновационные технологии
3684
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Иновационные технологии
2372
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Иновационные технологии
1941
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
37610
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
68625
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
82883
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
69890
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
67672
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
309
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
25 декабря 2020  09:46 
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
В январские праздники температура воздуха в дневное время ожидается в пределах климатической нормы без аномального потепления или похолодания. Социум
557
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству.
24 декабря 2020  22:46 
Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Политика региона
1845
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона.
24 декабря 2020  20:37 
В Правительстве СО оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Политика региона
1958
Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.
24 декабря 2020  19:13 
"Работаю не ради похвалы": Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за непопулярные, но жизненно важные решения
Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике. Политика региона
1852
Весь список
Акценты
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
222
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
539
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству.
24 декабря 2020  22:46 
Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Политика региона
1844
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
2503
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
3697
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
3704
Весь список
Новости Тольятти
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
36
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
465
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
2360
Весь список