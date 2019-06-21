Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось до пяти

103

Проект по установке в Самаре бесплатных велоСТО был запущен компанией МТС в прошлом году и поначалу включал две станции: одна располагалась возле входа в парк Гагарина по Московскому шоссе, а вторая – рядом с центральным входом в Струковский сад на ул.Куйбышева. Этим летом к ним добавились точки в парках им.50-летия Октября и Дружбы, а в парке Гагарина была установлена еще одна велоСТО рядом с пунктом проката из-за большого велосипедного трафика.Все конструкции с инструментами установлены либо под камерами видеонаблюдения, либо по маршрутам патрулирования сотрудников полиции, чтобы избежать вандализма, передает пресс-служба МТС в Поволжье.Фото: пресс-служба МТС в Поволжье