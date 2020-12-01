Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске

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Благодаря системе фиксации нарушении ПДД, разработанной резидентом технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С», обеспечена безопасность на дорогах Хабаровска.

Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). По состоянию на конец ноября, МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) завершил установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Интегра-КДД» на перекрестках Хабаровска. Всего в краевой столице в течение 2019-2020 годов было установлено 153 таких комплекса (10 - в 2019-м, 143 – в текущем), а в общей сложности в городе сейчас работают три сотни приборов фотовидеофиксации. Они расположились на 38 объектах улично-дорожной сети.

Информация с новых комплексов «Интегра-КДД» поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Хабаровского края для обработки и принятия решений в установленном законом порядке. Ежесуточно в Хабаровске фиксируется порядка 600 нарушений ПДД.

Руководитель отдела маркетинга Консорциума «Интегра-С» Григорий Чечков рассказал подробнее о системе фиксации правонарушений на дорогах:

- «Комплексы «Интегра-КДД» — это система, предназначенная для информационно-технологического и аналитического обеспечения процесса контроля над движением транспорта на автотрассах, перекрестках и пешеходных переходах, оперативного анализа дорожной ситуации и доведения требуемой информации до пользователей, обладающих правом доступа».

Всего в систему заложено порядка 19 параметров для фиксации, но в Хабаровске сейчас реализовано только два направления: невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.

Отметим, что установка комплексов фотовидеофиксации для оперативного управления дорожным движением осуществляется за счет средств регионального проекта «Дорожная сеть» (реализуется в рамках БКАД) до 2024 года. Он распространяется на крупные агломерации - Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В этом году на эти цели в рамках данного регионального проекта из федерального, регионального и местного бюджетов выделено свыше 100 миллионов рублей, передает пресс-служба технопарка.