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Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику

22 декабря 2020 16:28
186
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.

Группа компаний «АТС» открыла в Тольятти первый в регионе дилерский центр «ТракСпецСервис», специализацией которого является переоборудование коммерческой дизельной техники под использование компримированного природного газа (КПГ).

Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. На церемонии присутствовали представители ГК «АТС», компании-производителя ГБО из Москвы, а также специалисты сети партнёров «АТС» из городов Уфа и Елабуга, которые в течение нескольких дней будут проходить программу обучения. В которую входит теоретический блок и практические занятия по установке ГБО на тягачи SCANIA, DAF, Mercedes Benz.

«Я, безусловно рад открытию первого, якорного дилерского центра. «ТракСпецСервис» окажет положительное влияние на экономику региона и позволит большему количеству людей оценить преимущества КПГ в коммерческом бизнесе и, что является также немаловажным моментом, сделать свой вклад в улучшение экологической ситуации в Самарской губернии», — сказал на церемонии открытия исполнительный директор ГК «АТС» Игорь Меркулов.

В компетенцию открытого ДЦ «ТракСпецСервиса», кроме установки оборудования, входит его обслуживание и ремонт.

В качестве резидента технопарка группа компаний «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. Конструкторами ГК «АТС» создаются карты технологических процессов установки ГБО в заводских условиях с сохранением «нулевого пробега» автомобиля. Компания активно работает с программой государственного субсидирования «Развитие рынка газомоторного топлива», которая действует с 2019 до 2024 года и предполагает комплексную поддержку отрасли ГБО и является партнером Lada и других автомобильных компаний в разработках и серийном выпуске автомобилей на метане.

 

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