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Новости /  Новости Тольятти  

ОЭЗ «Тольятти» вошла в топ-10 инвестиционных площадок страны

1 октября 2019 21:07
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Заняв восьмое место рейтинга.
Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков России. Особая экономическая зона «Тольятти» попала в десятку лучших инвестиционных площадок страны, заняв восьмое место рейтинга, передает oeztlt.ru.

Анализ экспертов проводился с целью оценить уровень привлекательности и дружелюбности крупных индустриальных площадок, чтобы помочь инвесторам сориентироваться при выборе места размещения производства.

Ассоциация индустриальных парков собрала информацию более чем о 700 площадках. Путем анкетирования и экспертного опроса было отобрано около 150 объектов, соответствующих национальному стандарту. В итоговый рейтинг вошли 101 из них.

Анализ площадок проводился по нескольким основным направлениям: местоположение, размер территории, услуги и менеджмент, налоговые и таможенные льготы, стоимость ресурсов, работа с резидентами и т.д. В результате в рейтинговой шкале ОЭЗ «Тольятти» был присвоен наивысший статус АА – парки, максимально привлекательные для инвесторов. Такой оценки удостоились лишь инвестплощадки, занявшие первые 12 мест рейтинга.

Напомним, индустриальный парк был создан в ОЭЗ «Тольятти» в начале августа текущего года. Этот шаг стал ответом на запрос потенциальных инвесторов, которые вместо строительства предприятий с нуля предпочитают размещать производства в уже готовых зданиях. Сегодня наличие специализированных индустриальных площадок является одним из базовых условий улучшения инвестиционного климата и роста региональной экономики.

В Тольятти производственные площади будут строиться под конкретного инвестора, которые одновременно станут резидентами и ОЭЗ, и индустриального парка. Это создает уникальные условия для инвесторов, которые смогут пользоваться расширенными инструментами поддержки, и повышает конкурентоспособность ОЭЗ «Тольятти». 
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