ОЭЗ «Тольятти» постепенно превращается из спутника АвтоВАЗа в многоотраслевую индустриальную площадку

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Девять лет территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» застраивается объектами инфраструктуры и производственными корпусами резидентов, формируя новый промышленный центр, который вовлекает в свою орбиту тысячи трудовых рук, пополняет налогами бюджет региона, завоевывает внимание новых инвесторов. И всё это происходит в городе, который традиционно считается вотчиной АвтоВАЗа — крупнейшего производителя легковых автомобилей в России с годовой выручкой более 230 млрд рублей. Трудно не стать сателлитом этого градообразующего предприятия, поэтому закономерно развитие и в ОЭЗ автокомпонентных производств. Однако жизнь показала, что моноотраслевая экономика слишком опасна для города в кризисные времена и для устойчивого развития территории необходимо диверсифицировать экономику. В ОЭЗ «Тольятти» успешно решают эту задачу.Сегодня в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент. Общие инвестиции в создание особой экономической зоны составили порядка 20 млрд рублей, из них более 12 млрд — частные средства компаний, то есть на один рубль вложенных бюджетных средств приходится 1,82 рубля частных инвестиций. При этом выручка резидентов с начала деятельности ОЭЗ составила почти 11 млрд рублей. Развитие промышленных предприятий с нуля, с первой вбитой в землю сваи, не скоростной процесс. Однако тольяттинская ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, из года в год подтверждая свою эффективность.Напомним, что первые инвесторы начали приходить на площадку еще до завершения строительства инфраструктуры, что свидетельствует о высоком уровне доверия компаний руководству ОЭЗ «Тольятти» и региональным властям. Благодаря слаженной работе всех участников процесса особая экономическая зона смогла успешно осуществить строительство инфраструктуры параллельно с застройкой резидентов, что, в свою очередь, позволило ускорить отдачу от реализации этого масштабного проекта. Сегодня на площадке девять заводов уже успешно выпускают продукцию. При реализации своих проектов в ОЭЗ компании смогли воспользоваться мощной инфраструктурной поддержкой со стороны государства и, как следствие, сэкономить до 30% капитальных затрат на строительстве по сравнению с другими инвестиционными площадками.Запуск первого завода — ООО «Нобель Автомотив Русиа» площадью 8000 квадратных метров — состоялся 12 августа 2014 года, в день четырехлетия со дня выхода постановления правительства РФ о создании ОЭЗ «Тольятти». Тогда же была выпущена первая пробная партия продукции нового завода, включающая в себя топливопроводы для автомобилей, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений, пружины для узлов двигателя. А строить это дочернее предприятие турецкой корпорации Orhan Holding начали в 2013 году. То есть понадобился год для локализации производства на территории ОЭЗ. И это стало отправной точкой для понимания того, что такие темпы строительства не редкое единичное событие, а норма, которую можно транслировать, договариваясь с другими резидентами.Опыт быстрого и качественного возведения производственных площадей действительно пригодился, что позволило за прошедшие пять лет построить на территории ОЭЗ еще восемь заводов, самый молодой из которых запустил тестовое производство в апреле текущего года. Это компания «ПМ-Композит», специализирующая на выпуске изделий из композиционных материалов. «Условия, созданные в особой экономической зоне для резидентов, позволяют инвесторам сосредоточить все усилия, включая материальные ресурсы, на достижении главной цели — открытии предприятия. Именно благодаря такой поддержке нам удалось построить завод в кратчайшие сроки», — отметил генеральный директор ООО «ПМ-Композит» Георгий Макаров. Данная компания представляет в ОЭЗ химическую отрасль наряду с уже существующим предприятием «Праксайр Самара», осуществляющим заправку емкостей промышленными и специальными газами. Кстати, эти компании являют собой пример диверсификации экономики города Тольятти и кроме уже выпускаемой продукции планируют запуск других интересных производств. Так, «СолоФилмз» намерен открыть завод по изготовлению многослойных полимерных пленок и продукции из них, а «Керамогранит КЕДА» планирует занять свою нишу в производстве строительных материалов.Среди резидентов ОЭЗ, не связанных с автомобилестроением, особого внимания заслуживают фармацевтические производства. В 2017 году ГК «Озон», один из ведущих производителей лекарственных средств в Самарской области и в России, запустила в «Тольятти» свой новый завод, в строительство которого вложила около 1,4 млрд рублей. Тогда же акционеры компании приняли решение о реализации второго проекта по соседству с первым — завода «Мабскейл» по изготовлению не только готовых лекарственных форм, но и субстанций, с объемом инвестиций 500 млн рублей. В прошлом году еще один резидент, Самарский завод медицинских изделий, приступил на площадке ОЭЗ к строительству производства смотровых нитриловых перчаток. А в текущем году здесь ожидают еще двух резидентов из фармацевтической отрасли. Таким образом, ОЭЗ вносит заметный вклад в развитие регионального фармацевтического кластера.Новым направлением для ОЭЗ «Тольятти» обещает стать деятельность в формате индустриального парка. Первым шагом в этом направлении станет строительство промышленно-производственного комплекса площадью около 8000 квадратных метров для последующей сдачи в аренду инвесторам. «Изначально проект ОЭЗ предполагал строительство производств по типу greenfield, то есть с нуля, — поясняет генеральный директор ОЭЗ “Тольятти” Сергей Андреев. — Однако ситуация меняется, мы столкнулись с необходимостью предлагать инвесторам иные инструменты и возможности. Как показывает практика других ОЭЗ, предоставление в аренду производственных помещений является перспективным, востребованным направлением, и мы готовы идти навстречу нашим резидентам и предлагать максимально комфортные варианты для успешной локализации в России».Работа в формате индустриального парка значительно расширит возможности ОЭЗ по привлечению резидентов. Потенциальные инвесторы сейчас заявляют о потребности в аренде помещений общей площадью более 100 тыс. квадратных метров. Особый интерес к такому сотрудничеству проявляют иностранные компании, а потому это направление будет активно развиваться. В предстоящие три года планируется построить более 90 тыс. квадратных метров производственных площадей. Первые договоры аренды строящихся площадей с якорными арендаторами будут заключены уже этим летом. «Индустриальный парк на территории ОЭЗ станет новым форматом перспективного сотрудничества с резидентами, привлечет инвесторов, которые сегодня не готовы вкладываться в строительство собственных предприятий, — считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Средства на строительство арендных площадей предусмотрены в областном бюджете, мы проводим активные переговоры с потенциальными инвесторами, готовим все необходимые условия для резидентов».Большое внимание особой экономической зоне «Тольятти» уделяет министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и сам губернатор Дмитрий Азаров. «Ключевая цель для нас заключается в создании условий опережающего социально-экономического развития региона, а потому я лично и команда регионального правительства гарантируем всем инвесторам в Самарской области гостеприимство и всестороннюю поддержку», — обещает он.Главное направление развития ОЭЗ в ближайшие годы связано с совершенствованием транспортно-логистической инфраструктуры. Новые дороги ведут ОЭЗ «Тольятти» в будущее в прямом смысле. В следующем году завершится создание таможенной инфраструктуры площадью 10 га и начнется строительство железной дороги, которая к 2021 году протянется от городского вокзала и пройдет по территории ОЭЗ. В этом году стартует реконструкция автодороги Тольятти — Ягодное, благодаря которой транспортная логистика станет еще более доступной и комфортной для резидентов. Наконец, как заверил в одном из своих выступлений Дмитрий Азаров, «в сфере государственно-частного партнерства начнется реализация стратегически важного для области проекта — мостового перехода в районе села Климовка протяженностью 3,75 километра с четырехполосным движением, который станет частью транспортно-логистического коридора Европа — Западный Китай».Инвесторы, со своей стороны, видят и ценят потенциал площадки, а потому в ближайшие три года здесь запустят производства еще восемь резидентов. Кроме того, четыре известных предприятия заявили о намерениях реализовывать проекты на арендных площадях будущего индустриального парка. Так что в ближайшие несколько лет ОЭЗ «Тольятти» имеет все шансы сделать очередной рывок в своем развитии.В ОЭЗ «Тольятти» наряду с налоговыми льготами, качественной инфраструктурой и доступными коммунальными тарифами инвесторов привлекает сервис управляющей компании, готовой помочь в решении самых разных вопросов. Рассказывает генеральный директор— Мировой экономический кризис 2008 года сильно ударил по отечественному автопрому: ограничение банками объемов кредитования дилеров и конечных потребителей и опасения покупателей привели к резкому спаду продаж автомобилей АвтоВАЗа. В тот период правительство Самарской области и федеральные структуры предприняли беспрецедентные меры по финансовому и организационному спасению предприятия и автокомпонентной отрасли в целом, крупнейший завод страны был реформирован, получил государственную поддержку. И тогда же в рамках системных мер оздоровления экономики города Тольятти началось обсуждение проекта особой экономической зоны, для этих целей региональное правительство выделило большой земельный участок — 660 гектаров. ОЭЗ была создана 12 августа 2010 года для придания дополнительной динамики развитию Самарской области в целом и диверсификации экономики города Тольятти.Сегодня можно точно сказать, что проект ОЭЗ движется в заданном направлении. С одной стороны, получают развитие традиционные для Тольятти сферы, такие как автокомпонентное производство, необходимое для выпуска автомобилей альянса Renault–Nissan и АвтоВАЗа, способных конкурировать на мировом рынке. Это такие компании, как «Сие Аутомотив Рус», «Нобель Автомотив Русиа», «Эдша Тольятти», «Атсумитек Тойота Цусе Рус», «Хай-Лекс Рус», а также другие проекты, находящиеся в стадии строительства и проектирования.А с другой стороны, ОЭЗ открыла дорогу новым экономическим секторам, которых раньше в Тольятти не было. К примеру, на нашей площадке реализуются два крупных фармацевтических проекта — «Озон Фарм» (осуществляет производство с 2017 года) и «Мабскейл» (в стадии строительства) с совокупными инвестициями более двух миллиардов рублей. Компании входят в группу компаний «Озон», одного из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Заводы «Озон» используют передовые технологии производства, оснащены современным оборудованием, работают в соответствии со стандартом GMP, устанавливающим требования к производству и контролю качества лекарственных средств для медицинской промышленности. И смогли подобрать профессиональных специалистов — это, к слову, о кадровом потенциале территории, ведь если есть хорошие вакансии, то найдутся и достойные претенденты. В этом году ожидаем еще двух новых резидентов из сферы фармацевтики с интересными проектами.Еще один пример нашей успешной диверсификации — Тольяттинская бумажная фабрика, единственное предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки. Причем поставщиками сырья являются местные предприятия, которые собирают и обрабатывают макулатуру, а потребители продукции — производители гофрокартона и упаковки в Самарской и соседних областях. Это успешный пример производственного цикла в границах региона, сберегающего природные ресурсы нашей страны. В перспективе фабрика намерена занять до трех процентов российского рынка переработки макулатуры.— Наше главное преимущество — трудовые ресурсы. Мы единственная ОЭЗ, расположенная в городе с населением более 500 тысяч человек. В Тольятти проживает 707 тысяч человек, а если учесть Самарско-Тольяттинскую агломерацию, которая полностью или частично включает территории восемь городских округов и девять муниципальных районов, то это 2,74 миллиона человек, то есть 86,2 процента населения области. В Тольятти пять высших учебных заведений, работает несколько научно-исследовательских институтов. У резидентов не возникает проблем с подбором квалифицированных кадров, а это немаловажный фактор для эффективной работы.В числе сильных сторон управляющей компании ОЭЗ развитое направление предоставления различных услуг. В прошлом году мы заключили более 70 договоров с резидентами, предприятиями Тольятти и Ставропольского района. Всю территорию ОЭЗ обслуживаем собственными силами, без привлечения сторонних организаций, получаем положительные отзывы. Инвестор должен быть уверен, что у нас он сможет получить полный спектр услуг — от проектирования, строительства производственных площадок до их ввода в эксплуатацию и последующего содержания.Конечно, мы не стоим на месте, понимаем, какие направления надо усилить. Важным драйвером для инвестиционной привлекательности площадки ОЭЗ станет развитие транспортной инфраструктуры самой площадки. Уже в этом году начнется реконструкция автодороги Тольятти — Ягодное, общая стоимость работ участка длиной 7,66 километра составляет 2,6 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А в перспективе планируется строительство мостового перехода через Волгу (Куйбышевское водохранилище) с выходом на автомобильную дорогу М5 «Урал» минуя Тольятти. На строительство мостового перехода из федерального бюджета с 2019 по 2021 год выделено 30,8 миллиарда рублей, а общая сумма федеральных поступлений до 2024 года составит 67 миллиардов.Еще один значимый инфраструктурный проект — строительство новой железнодорожной ветки от станции Тольятти до ОЭЗ протяженностью около 15 километров. Проект стал реальным после встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с гендиректором ОАО РЖД Олегом Белозеровым. От «Российских железных дорог» уже поступила частная концессионная инициатива, направленная на то, чтобы в 2021 году ОЭЗ была обеспечена железнодорожной инфраструктурой. Это сразу запустит два крупных проекта наших резидентов с общими инвестициями порядка пяти миллиардов рублей. Учитывая весомый экспортный потенциал ОЭЗ, для нас большое значение имеет удобная транспортная логистика. А включение региона в транспортный коридор Европа — Западный Китай — это дополнительное преимущество Тольятти для российских и зарубежных партнеров.— Это была инициатива губернатора Дмитрия Азарова, так как после сравнительного анализа налоговых льготных режимов, которые предоставляют регионы для резидентов особых экономических зон, выяснилось, что по периоду предоставления льгот ОЭЗ «Тольятти» несколько проигрывает другим регионам. И губернатор внес законопроект в губернскую думу, который был поддержан депутатами. Сроки предоставления льгот по налогу на прибыль теперь исчисляются с налогового периода, в котором резидент ОЭЗ получил прибыль впервые. В первые пять лет резиденты освобождаются от уплаты региональной части налога на прибыль, с шестого по десятый годы включительно региональная ставка налога составит пять процентов, в последующие годы — 13,5 процента. А период, на который резиденты ОЭЗ освобождаются от транспортного налога, увеличен с пяти до десяти лет.Изменение периодов льготирования региональной части налога на прибыль позволило нам выиграть конкуренцию в двух проектах — инвесторы сделали выбор в нашу пользу. Полагаю, что и в дальнейшем это будет дополнительным преимуществом для потенциальных резидентов.— Мы действуем совместно с правительством Самарской области, министерством экономического развития и инвестиций, а также с другими институтами развития. У нас очень хорошие партнерские отношения с другими инвестиционными площадками и индустриальными парками региона. Поэтому каждый инвестпроект, который появляется на горизонте любого института развития, встречает всестороннюю поддержку, компаниям предлагаются оптимальные варианты, наиболее полные пакеты преимуществ — как налоговых, так и инфраструктурных. Что касается нашей управляющей компании, то нам важен индивидуальный подход и умение ответить на новые запросы, которые существуют у потенциальных резидентов. Мы предоставляем широкий спектр услуг, начиная с консалтинга и помощи резиденту, с составления бизнес-плана и подготовки необходимых документов до всевозможной помощи, связанной с функционированием на территории особой экономической зоны, как, скажем, коммунальные услуги или ремонтные работы в инфраструктуре резидента. Причем мы предлагаем самую конкурентоспособную на рынке цену этих услуг. Но это не всё. Мы внимательно смотрим, какие дополнительные потребности возникают или могут возникнуть у резидентов, и стараемся быстро на это реагировать. Например, мы видим большой спрос на арендные площади среди предприятий в сфере производства автокомпонентов, так как на сегодняшний день ряд инвесторов более заинтересованы в аренде готовых производственных помещений, нежели в их строительстве. Поэтому мы разработали программу, — а в дальнейшем областное правительство ее поддержало, — которая позволяет особой экономической зоне строить арендные площади и предоставлять их резидентам с правом последующего выкупа либо просто сдавать помещения в долгосрочную аренду.— Что касается нашей стратегии, то в ее основе — создание условий для комфортной работы резидентов из разных отраслей промышленности, привлечение отечественных и зарубежных инвесторов, в том числе из Самарской области, которые хотят развиваться в родном регионе, как это сделала компания «Озон», имеющая базовое предприятие в городе Жигулевске. ОЭЗ «Тольятти» продолжит наращивать мускулы и аккумулировать на своей территории производства, занятые поставкой автокомпонентов как для альянса АвтоВАЗ–Renault–Nissan, так и для других автомобильных концернов, работающих в России. В автопроме существенно обновляется модельный ряд, а это значит, что будут востребованы новые производители автокомпонентов. Кроме того, уже сейчас несколько наших резидентов экспортируют детали в Бразилию, Румынию и на другие заводы альянса Renault–Nissan. А дальше мы видим, как предприятия автокомпонентной отрасли подтягивают поставщиков второго и третьего уровня. У нас уже есть такой пример, когда три предприятия, являющиеся поставщиками друг друга, работают на одной площадке и конечный продукт идет на АвтоВАЗ. Здесь возникает еще и экономия на отсутствии транспортных и логистических издержек, что создает для всех дополнительные преимущества.Если говорить в целом, то с учетом всех имеющихся факторов: мощной поддержки губернатора и регионального правительства, накопленного опыта управляющей компании и достигнутой динамики в создании новых производств — ОЭЗ Тольятти является одной из лучших площадок в стране для инвесторов.