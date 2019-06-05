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LADA Granta – лидер продаж в мае 2019 года

5 июня 2019 17:59
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Своих покупателей нашли 11 095 машин этого семейства. Рост продаж по сравнению с маем 2018 года составил 30,7%.
В мае 2019 года в России продано 28 739 LADA, что находится на уровне результата мая прошлого года (+0,4%). Суммарно по итогам пяти первых месяцев 2019 года в России продано 143 418 автомобилей LADA, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает minprom.samregion.ru.

Лидирующие позиции в мае 2019 года принадлежат автомобилям LADA Granta, своих покупателей нашли 11 095 машин этого семейства. Рост продаж по сравнению с маем 2018 года составил 30,7%. LADA Granta лидирует как в масштабах Бренда, так и в целом по рынку России. За 5 месяцев продано 52 373 автомобиля модельного ряда LADA Granta.

LADA Vesta заняла вторую строчку рейтинга продаж LADA. В мае реализовано 8 818 автомобилей, увеличение продаж по отношению к аналогичному месяцу прошлого года достигло 14,9%. С начала года своих владельцев нашли 46 837 LADA Vesta.

LADA продолжает наращивать достигнутую долю рынка, которая на конец мая, по собственной оценке Компании, составила около 21%.


Фото:      minprom.samregion.ru
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