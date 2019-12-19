Завтра в САТОБ состоятся премьера балета «Наяда и рыбак» и церемония закрытия Года театра

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Как отметил генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, для театра этот спектакль – очередная ступеньсерьезного профессионального роста: «Два года, которые у нас работает балетмейстер Юрий Бурлака, не прошли даром. Именно благодаря его усилиямстала возможной эта постановка. Балет «Наяда и рыбак» - классика XIX века, балет, который сейчас очень редко исполняется в театрах. Была проделанаогромная работа над декорациями и костюмами, и я уверен, что это будет жемчужина нашего репертуара, которая будет привлекать внимание зрителей».Историю о любви обитательницы морского царства к простому итальянскому рыбаку танцуют уже более 170 лет: в 1843 году на сцене Лондонского Королевского театра впервые появилась постановка под названием «Ундина, или Наяда» балетмейстера Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни. 60 лет (с1924 по 1984 годы) хореография балета существовала лишь в памяти человека, который ее исполнял, – танцовщика и балетмейстера Петра Гусева.Любовный треугольник воплотят: Наяда - Марина Накадзима, Ксения Овчинникова, Маттео - Сергей Гаген, Джотаро Каназаси, Джаннина - КсенияОвчинникова, Анастасия Тетченко.Первый показ спектакля состоится 20 декабря. После завершения спектакля состоится торжественная церемония закрытия Года театра, передает пресс-служба САТОБ.