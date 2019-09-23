В Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит поэт Максим Замшев

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26 сентября в 18:00 в отделе искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится творческий вечер литератора, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева.Встреча пройдет в рамках VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко, который откроется в научной библиотеке 27 сентября. Напомним, поэт М. Анищенко, памяти которого посвящен масштабный литературный проект, много лет жил в нашем городе, работал в редакциях куйбышевских газет, был помощником мэра Самары, издавал сборники стихов, позднее стал писать прозу. Фестиваль им. Михаила Анищенко традиционно собирает ярких представителей российской литературы, в этом году мастером семинара прозы в рамках фестиваля будет М. Замшев.В программе творческого вечера – стихи Максима Замшева, беседа о современном литературном процессе, творческих планах, а также презентация книги «Икар мне друг» и рассказ о деятельности литератора, направленной на защиту прав писателей, в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.Замшев Максим Адольфович, поэт, прозаик, переводчик, общественный деятель. Родился в Москве в 1972 году. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных (с красным дипломом) и Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат литературных премий им. Николая Рубцова, им. Николая Гумилева, им. Дмитрия Кедрина, им. Александра Грибоедова. Лауреат премии ЦФО России в области литературы и искусства. Награжден медалями «Защитник Отечества», «За просветительство и благотворительность», медалью Суворова, дипломами «Золотое перо Московии 1 степени», «Дипломом им. Станиславского» и дипломом «За выдающийся вклад в пропаганду русской словесности».Стихи Максима Замшева публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», в журналах «Москва», «Нева», «Урал», «Юность», в других читаемых изданиях. Его поэтические книги издавались в Болгарии, Сербии, Македонии, Азербайджане, Румынии, Греции. Замшев много выступает как публицист и литературный критик. Автор десяти поэтических книг и четырех прозаических. Имеет более 1000 публикаций в разных жанрах в России и за рубежом, работает как переводчик с румынского и сербского языков. Произведения самого Замшева переведены на 15 языков.С 2000 года М. Замшев работает в Московской городской организации Союза писателей России, где является заместителем председателя правления.С 2017 года – член Наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов.Работает главным редактором «Литературной газеты». Входит в СПЧ при президенте России.Вход свободный, передает пресс-служба минкультуры СО.