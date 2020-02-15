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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской филармонии выступит группа «Кватро»

15 февраля 2020 16:37
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Группа «Кватро» — выпускники академии хорового искусства имени А.В. Свешникова.
21 февраля, в пятницу, в 19:00, в Самарской государственной филармонии выступит один из самых элегантных молодых коллективов страны — группа «Кватро». Четыре солиста — Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов (бас) исполнят свои лучшие композиции вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Михаила Щербакова.

Группа «Кватро» — выпускники академии хорового искусства имени А.В. Свешникова. Их голоса — как 4 времени года: звонкий тенор Антона Сергеева — солнечное лето, завораживающий баритон Леонида Овруцкого — бархатная осень, глубокий бас Данилы Карзанова — эпическая зима, грациозный тенор Антона Боглевского — романтичная весна.

История группы началась в 2003 году. За это время ребята успели покорить сердца отечественной и европейской публики исполнением композиций, основанных на произведениях русских композиторов — таких, как Рахманинов, Чайковский, Бородин. Группа работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским и Алессандро Сафина. В Лондоне в одном из самых престижных мировых залов Royal Albert Hall of Arts and Sciences состоялось совместное выступление «Кватро» с Иосифом Кобзоном.

Музыканты с безупречным стилем и вкусом, «Кватро» проповедуют приверженность к классической музыке, неподвластной времени. Жанр, в котором работают молодые певцы, можно назвать «эстрадно-оперным»: аранжировки в классическом стиле гармонично сочетаются с вокалом и звучанием симфонического оркестра. Критики и пресса единодушно отмечают профессионализм коллектива, редкие вокальные данные и завораживающую манеру исполнения, позволяющие им соединить в репертуаре произведения самой разной стилевой направленности: от классики в современной обработке и романсов до авторских песен.

Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба минкульта СО.

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Комментарии


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