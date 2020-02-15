В Самарской филармонии выступит группа «Кватро»
15 февраля 2020 16:37
79
Группа «Кватро» — выпускники академии хорового искусства имени А.В. Свешникова. Их голоса — как 4 времени года: звонкий тенор Антона Сергеева — солнечное лето, завораживающий баритон Леонида Овруцкого — бархатная осень, глубокий бас Данилы Карзанова — эпическая зима, грациозный тенор Антона Боглевского — романтичная весна.
История группы началась в 2003 году. За это время ребята успели покорить сердца отечественной и европейской публики исполнением композиций, основанных на произведениях русских композиторов — таких, как Рахманинов, Чайковский, Бородин. Группа работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским и Алессандро Сафина. В Лондоне в одном из самых престижных мировых залов Royal Albert Hall of Arts and Sciences состоялось совместное выступление «Кватро» с Иосифом Кобзоном.
Музыканты с безупречным стилем и вкусом, «Кватро» проповедуют приверженность к классической музыке, неподвластной времени. Жанр, в котором работают молодые певцы, можно назвать «эстрадно-оперным»: аранжировки в классическом стиле гармонично сочетаются с вокалом и звучанием симфонического оркестра. Критики и пресса единодушно отмечают профессионализм коллектива, редкие вокальные данные и завораживающую манеру исполнения, позволяющие им соединить в репертуаре произведения самой разной стилевой направленности: от классики в современной обработке и романсов до авторских песен.
Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба минкульта СО.
Категория 12+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 февраля 2020 23:01
На фабриках в провинции Хубэй продлили карантин до 20 февраля. На них выпускаются детали для отечественных планшетов Байтэрг и Аквариус. Социум
284
14 февраля 2020 18:17
Жириновский в пятницу встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви. Социум
315
14 февраля 2020 17:37
В зоопарке подвели итоги конкурса на лучшую пару среди животных. Победителями 2020 года стала пара Амурских тигров Кактус и Кассандра. Социум
313
Здравоохранение
15 февраля 2020 10:24
Они советуют вводить их в рацион, чтобы предупредить дефицит этого вещества. Здравоохранение
169
14 февраля 2020 11:41
Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Здравоохранение
267
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
347
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
564
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
433
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15330
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
295
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
250
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
636
Образование
14 февраля 2020 16:12
Ограничительные мероприятия, введенные в школах СО, направленные на предупреждение распространения простудных заболеваний среди школьников, прекращаются. Образование
320
13 февраля 2020 23:22
Отказ от традиционных бумажных книжек произойдет постепенно. Образование
48
13 февраля 2020 16:02
Детские мини-технопарки в регионе создают в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Образование
326
Культура
15 февраля 2020 16:37
Группа «Кватро» — выпускники академии хорового искусства имени А.В. Свешникова. Культура
78
14 февраля 2020 17:34
17 февраля 2001 года в Концертном зале Самарской филармонии состоялся первый органный концерт. Культура
341
14 февраля 2020 13:37
В 2020 году фестиваль ожидает множество нововведений. Культура
194
Мир домашних животных
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
34
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
355
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15789
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
72
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
97
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
134
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
224
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
694
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2607
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1036
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2104
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1615
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
444
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1212
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1711
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1721
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2066
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3180
Мероприятия