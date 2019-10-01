В Самаре пройдет фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»

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Мероприятие организуется Союзом Армянской Молодежи при Самарской Региональной Общественной Организации «Армянская Община». Поддержку в проведении фестиваля оказывают Администрация г. о. Самара, Дом дружбы народов Самарской области и др. организации, выступающих в качестве деловых партнеров.Программой фестиваля заявлено:- 15:30 - выставка музыкальных инструментов различных национальностей, а также демонстрация головных национальных уборов;- 16:00 - 18:00 – праздничный концерт, в котором примут участие белорусский вокальный ансамбль «Каданс», коллектив "Юллё" (корейские барабаны), Самарская областная общественная организация «Лига азербайджанцев Самарской области» - ансамбль «Алпан», Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания», Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир города Самара», Самарская городская общественная организация «Поляки Самары «Потомэк», ансамбль татарской песни «Идель», Народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар ен», Самарская региональная общественная организация «Узбекский национальный культурный центр «Алишер Навои», дуэт «Фаберже», Роза Цпнецян, Артем Тер-Оганнисян, Михаил Бубнов, Лилит Шахраманян и другие сольные исполнители, представители национально-культурных центров, передает пресс-служба горадминистрации.