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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре по улице Куйбышева пройдёт парад оркестров

26 июня 2019 18:25
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Участники музыкального парада будут останавливаться, и показывать дефиле и плац-концерты.
В воскресенье 30 июня 2019 года в 15:30 в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Впервые фестиваль начнется ярким парадом музыкальных коллективов со всей России по ул. Куйбышева.

Парад оркестров из Самарской области, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова начнется от площади Революции. Зрителей ждёт необычное зрелищное мероприятие, которое порадует разнообразием жанров и стилей. По ходу движения будут звучать классическая музыка и джазовые композиции, рок-н-ролл и мировые хиты в обработке. Группа маржореток и барабанщиц «Держава» из Уфы покорила Европу, а теперь украсит парад духовых оркестров в Самаре, затем будет дефилировать по самарской набережной. Изюминкой фестиваля станет показ хореографических композиций во время движения оркестров.

Участники музыкального парада будут останавливаться, и показывать дефиле и плац-концерты, например, на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской запланировано выступление балетной группы под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.

Затем музыкальные коллективы распределятся по трём площадкам в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках набережной реки Волга, где состоятся отдельные концерты участников фестиваля.

Гостей праздника ожидает часовое выступление Казанского женского джаз-оркестра «Фантазия», коллектив был создан более 40-ка лет назад и является обязательным участником республиканских и международных фестивалей. Оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» из Саратова покажет рок-н-рольную программу с известным гитаристом Вахтангом Торели.

Самарский муниципальный духовой оркестр на правах организатора займет площадку в Струковском парке, где будет играть знаменитый вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии» и другие классические произведения.

Всероссийский фестиваль духовых оркестров в Самаре посвящён первому исполнению знаменитого русского вальса «На сопках Маньчжурии».

Напомним, согласно исследованиям искусствоведов и историков, первое исполнение вальса военным оркестром 214-го Мокшанского полка, расквартированного в Самаре, состоялось в Струковском саду весной 1907 года. Новый вальс вызвал горячий прием горожан и сделал Илью Шатрова очень популярным.

Оркестрам в русской армии отводилась важная роль, они создавали необходимый положительный настрой в боях и долгих походах. Великий полководец Александр Суворов утверждал, что «музыка удваивает, утраивает армию».

«Сегодня вальс «На сопках Маньчжурии» - один из музыкальных символов России. Вальс отличается широкой, потрясающей мелодией, он как Волга, льющаяся одним потоком. В Струковском саду мы будем играть и другие старинные русские вальсы, которые несут в себе идею мира. Музыка как бы напоминает - ничего дороже, чем человеческая жизнь», - говорит Марк Коган, художественный руководитель Муниципального духового оркестра г. Самара, заслуженный артист Самарской области.

«В сороковые годы 20-го века вальс «На сопках Маньчжурии»он стал вальсом-реквиемом жертв, погибших в Великую Отечественную Войну. Самара имеет право именоваться родиной этого вальса. Есть мелодии, которые становятся хитами помимо своей воли. Это душещипательный вальс! Именно это качество сделало его популярным еще в дореволюционное время. Ноты переиздавали 82-мя тиражами, вальс распространился по всей стране, его начали исполнять в США, Японии»,- говорит Марианна Мжельская, искусствовед.

Кульминацией всероссийского фестиваля духовых оркестров в 19:30 станет исполнение вальса «На сопках Маньчжурии» около Грота в историческом Струковском саду, в котором примут участие более 200 музыкантов из разных уголков России.

Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в рамках общественного проекта «Культурное сердце России», передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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