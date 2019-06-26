В Самаре по улице Куйбышева пройдёт парад оркестров
26 июня 2019 18:25
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Парад оркестров из Самарской области, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова начнется от площади Революции. Зрителей ждёт необычное зрелищное мероприятие, которое порадует разнообразием жанров и стилей. По ходу движения будут звучать классическая музыка и джазовые композиции, рок-н-ролл и мировые хиты в обработке. Группа маржореток и барабанщиц «Держава» из Уфы покорила Европу, а теперь украсит парад духовых оркестров в Самаре, затем будет дефилировать по самарской набережной. Изюминкой фестиваля станет показ хореографических композиций во время движения оркестров.
Участники музыкального парада будут останавливаться, и показывать дефиле и плац-концерты, например, на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской запланировано выступление балетной группы под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.
Затем музыкальные коллективы распределятся по трём площадкам в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках набережной реки Волга, где состоятся отдельные концерты участников фестиваля.
Гостей праздника ожидает часовое выступление Казанского женского джаз-оркестра «Фантазия», коллектив был создан более 40-ка лет назад и является обязательным участником республиканских и международных фестивалей. Оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» из Саратова покажет рок-н-рольную программу с известным гитаристом Вахтангом Торели.
Самарский муниципальный духовой оркестр на правах организатора займет площадку в Струковском парке, где будет играть знаменитый вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии» и другие классические произведения.
Всероссийский фестиваль духовых оркестров в Самаре посвящён первому исполнению знаменитого русского вальса «На сопках Маньчжурии».
Напомним, согласно исследованиям искусствоведов и историков, первое исполнение вальса военным оркестром 214-го Мокшанского полка, расквартированного в Самаре, состоялось в Струковском саду весной 1907 года. Новый вальс вызвал горячий прием горожан и сделал Илью Шатрова очень популярным.
Оркестрам в русской армии отводилась важная роль, они создавали необходимый положительный настрой в боях и долгих походах. Великий полководец Александр Суворов утверждал, что «музыка удваивает, утраивает армию».
«Сегодня вальс «На сопках Маньчжурии» - один из музыкальных символов России. Вальс отличается широкой, потрясающей мелодией, он как Волга, льющаяся одним потоком. В Струковском саду мы будем играть и другие старинные русские вальсы, которые несут в себе идею мира. Музыка как бы напоминает - ничего дороже, чем человеческая жизнь», - говорит Марк Коган, художественный руководитель Муниципального духового оркестра г. Самара, заслуженный артист Самарской области.
«В сороковые годы 20-го века вальс «На сопках Маньчжурии»он стал вальсом-реквиемом жертв, погибших в Великую Отечественную Войну. Самара имеет право именоваться родиной этого вальса. Есть мелодии, которые становятся хитами помимо своей воли. Это душещипательный вальс! Именно это качество сделало его популярным еще в дореволюционное время. Ноты переиздавали 82-мя тиражами, вальс распространился по всей стране, его начали исполнять в США, Японии»,- говорит Марианна Мжельская, искусствовед.
Кульминацией всероссийского фестиваля духовых оркестров в 19:30 станет исполнение вальса «На сопках Маньчжурии» около Грота в историческом Струковском саду, в котором примут участие более 200 музыкантов из разных уголков России.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в рамках общественного проекта «Культурное сердце России», передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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