В СОУНБ открылась выставка «Дороги, которые мы выбираем»

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В экспозиции, ставшей творческим отчетом Фотообъединения областного Союза журналистов России, представлено 144 работы 15 авторов.«Дороги, которые мы выбираем»… Литература? Философия? Психология?.. Вечная тема выбора, сложная и многогранная. И вот теперь попытка раскрыть ее на языке фотоискусства.Авторы работ – Валерий Афанасьев, Людмила Грибцова, Екатерина Афанасьева, Владимир Иванов, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Мария Кейлина, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Лобанова, Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Наталья Шинкевич – члены Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России. У каждого художника свой взгляд, свой стиль и свое понимание.На открытие выставки были приглашены музыканты акустической кавер-группы “RIVER BEND” (“Излучина Реки”) - Сергей Кащеев - лидер-гитара, вокал; Павел Иванов - гитара, вокал; Глеб Юшков - губная гармоника, перкуссия, вокал. В качестве музыкального подарка они исполнили блюз-рок хиты 60-70-х годов.В рамках проекта в дни работы выставки пройдут творческие встречи сфотографами-путешественниками (членами Фотообъединения) и психологом, передает пресс-служба областного Союза журналистов.Выставка будет работать с 29 октября по 15 ноября.Выходной – понедельник.Время работы: вт - сб – с 10.00 до 20.00; вс – 10:00 – 18:00.Вход свободный. 12+Фото: пресс-служба областного Союза журналистов