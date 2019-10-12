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Новости /  Общество /  Культура  

Цой жив: голос лидера группы "Кино" впервые после его гибели прозвучит на стадионах Москвы и Петербурга

12 октября 2019 23:48
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Музыканты сообщили поклонникам об этом сюрпризе на концерте
Осенью 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут первые за 30 лет после гибели Виктора Цоя концерты группы "Кино". Музыканты сообщили поклонникам об этом сюрпризе на концерте "Симфоническое кино" в Петербурге, передает newsru.com со ссылкой "Фонтанка".

Концерт в петербургском Ледовом дворце намечен на 31 октября 2020 года, в Москве он пройдет на ВТБ Арене (стадион "Динамо") 21 ноября. Билеты поступят в продажу 31 октября этого года.

Над программой уже полгода работают бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян и басисты коллектива разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов. Проект продюсирует Александр Цой - сын погибшей легенды русского рока.

На концертах будет звучать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", говорится в тизере мероприятий. "Голос Виктора Цоя будет звучать в записи. И это звучит на самом деле здорово", - поделился источник "Фонтанки", знакомый с подготовительным процессом. В течение двухчасового концерта будет транслироваться уникальный видеоряд, созданный сыном Цоя.

"Я считаю, что раз круглая дата - надо было что-то предпринимать, - прокомментировал концертные планы телеканалу "Звезда" отец Цоя Роберт. - Вот они и предприняли это. Я думаю, что все нормально. Но я не участник".

Виктор Цой погиб в автокатастрофе недалеко от Риги 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет. По самой распространенной версии, музыкант уснул за рулем, возвращаясь с рыбалки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". Родители Цоя с этой версией не согласны: путь был не настолько длинным, чтобы Виктор успел уснуть.

В конце сентября "Фонтанка" опубликовала заключение судебного эксперта, руководителя петербургского Центра независимых экспертиз "Аргумент" Натальи Потлачук. В нем говорится, что "имеющиеся на сегодня сведения о данном ДТП не позволяют сделать категорический вывод о том, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем".

Свое исследование эксперт смогла провести после того, как сотрудники Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета восстановили схему ДТП, унесшего жизнь Цоя.

Потлачук отметила, что для точного ответа на вопрос о состоянии и поведении Цоя до аварии и в момент катастрофы необходима "комплексная ситуационная экспертиза ДТП, в которую должны включаться все технические и трассологические исследования (анализ следов на дороге, повреждений на автомобилях, установление точного места столкновения с фототаблицами и т.д.), анализ повреждений тела (СМЭ двух водителей), хронология деятельности за последние сутки (двух водителей)".

По словам эксперта, если бы Цой потерял контроль над машиной из-за сна, его "Москвич" оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса". "Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии, нет", - констатировала Потлачук.


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Комментарии



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