Студенты покажут театральную постановку «Аленький цветочек», победившую в региональном туре фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»
16 октября 2019 20:33
85
Фестиваль «Театральное Приволжье» - центральное событие в жизни творческой молодежи Приволжского федерального округа. Фестиваль проходит в два этапа. На региональном этапе были выбраны лучшие спектакли в каждом из 14 регионов ПФО, в двух номинациях: студенческие и школьные театры. Сейчас проходит окружной этап, на котором будут определены лучшие спектакли ПФО.
В ноябре состоится народное голосование, в ходе которого все жалеющие смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов. Результаты голосования определят лучшие спектакли ПФО.
В номинации «Студенческие театры» Самарскую область представляет 2-й актерский курс Самарского государственного института культуры со спектаклем
«Аленький цветочек». Именно его представят зрителям на показе 20 октября.
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.
Спектакль поставлен по известному произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Это сказка о чистой и искренней любви, самоотверженности, преданности. В постановке используются современные театральные приемы, по-новому прочитываются известные, хорошо знакомые и новые смыслы, поэтому спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. 2019 год – год 160-летия памяти Сергея Аксакова, автора сказки «Аленький цветочек».
В просмотре примет участие известный актер театра «САМАРТ», Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Самарской области. Юрий Долгих, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 октября 2019 21:35
Родители дошкольников смогут добавить в свои заявления шесть учреждений. Социум
95
16 октября 2019 19:12
Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории. Социум
349
16 октября 2019 18:09
На выставке будут демонстрироваться современные научные и промышленные достижения в области средств безопасности и охраны труда. Социум
141
Здравоохранение
16 октября 2019 13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. Здравоохранение
191
15 октября 2019 23:14
14 октября 2019 18:45
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография. Здравоохранение
401
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14565
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14498
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14512
Туризм
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
56
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
71
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
600
Образование
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
259
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
377
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
343
Культура
16 октября 2019 20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев. Культура
84
16 октября 2019 18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
143
16 октября 2019 16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
146
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15249
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
179
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
239
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
230
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
269
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
366
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
713
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
541
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
492
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
768
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
991
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1609
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1121
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1371
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1567
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1009
Мероприятия