Студенты покажут театральную постановку «Аленький цветочек», победившую в региональном туре фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

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20 октября в Самарском государственном институте культуры студенты 2-го актерского курса представят студенческой молодежи спектакль «Аленький цветочек», который стал финалистом окружного фестиваля «Театральное Приволжье».Фестиваль «Театральное Приволжье» - центральное событие в жизни творческой молодежи Приволжского федерального округа. Фестиваль проходит в два этапа. На региональном этапе были выбраны лучшие спектакли в каждом из 14 регионов ПФО, в двух номинациях: студенческие и школьные театры. Сейчас проходит окружной этап, на котором будут определены лучшие спектакли ПФО.В ноябре состоится народное голосование, в ходе которого все жалеющие смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов. Результаты голосования определят лучшие спектакли ПФО.В номинации «Студенческие театры» Самарскую область представляет 2-й актерский курс Самарского государственного института культуры со спектаклем«Аленький цветочек». Именно его представят зрителям на показе 20 октября.В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.Спектакль поставлен по известному произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Это сказка о чистой и искренней любви, самоотверженности, преданности. В постановке используются современные театральные приемы, по-новому прочитываются известные, хорошо знакомые и новые смыслы, поэтому спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. 2019 год – год 160-летия памяти Сергея Аксакова, автора сказки «Аленький цветочек».В просмотре примет участие известный актер театра «САМАРТ», Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Самарской области. Юрий Долгих, передает пресс-служба облправительства.