Премьера балета «Наяда и рыбак» в САТОБ завершила Год театра

95

Во втором отделении зрители увидели долгожданную премьеру сюиты из балета Цезаря Пуни в хореографической редакции главного приглашенного балетмейстера САТОБ Юрия Бурлака (художник-постановщик – Андрей Войтенко, художник по костюмам – Татьяна Ногинова, художник по свету – Александр Наумов). За пультом – дирижёр-постановщик балета Андрей Данилов. Партии исполнили: Наяда – Марина Накадзима, Маттео – Сергей Гаген, Джаннина – Ксения Овчинникова, солисты балетной труппы.Теперь в арсенале самарского театра есть ещё один романтический балет, нежный и изящный, без излишнего драматизма, но с присущей настоящему искусству глубиной. Балетмейстер-постановщик сюиты Юрий Бурлака отметил, что задуманное им полностью осуществлено:««Все, что я задумал, получилось. Надеюсь, что зрители это оценят. Этот спектакль – маленькая бутоньерка, а не мощный, огромный балет. Но, тем не менее, это наша история, это страница, новая для этого театра. Это новая работа для артистов, это новая техника, это освоение чего-то неизведанного. Мне кажется, это все на пользу не только зрителям, но и, конечно, артистам. Для меня это одна из новых ступенек, которая позволит перешагнуть в следующий романтический балет, который я задумал для самарского театра. Этот проект «Сильфида», я думаю, что это будет через сезон».По окончании балетного вечера состоялась торжественная церемония закрытия Года театра в Самарской области. Перед зрителями выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который кратко подвел итоги года и подчеркнул - несмотря на то, что Год театра завершается, театральное искусство продолжает жить, совершенствоваться и радовать зрителя. Глава региона передал генеральному директору САТОБ Сергею Филиппову символ Года театра с гербом Самарской области, теперь эта статуэтка будет храниться в театре.Затем на сцену поднялись ведущие театральные деятели области. Среди удостоенных наградами из рук главы региона было много представителей Самарского академического театра и балета. Награду «За труд во благо земли Самарской» получил главный приглашённый балетмейстер Юрий Бурлака, почётное звание народной артистки Самарской области – солистка оперной труппы и режиссёр театра Евгения Тенякова, заслуженными артистами губернии стали солисты оперы Татьяна Ларина и Георгий Цветков, передает пресс-служба САТОБ.