На экспериментальной сцене Самарского драмтеатра представят премьеру спектакля «Семью восемь»

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Спектакль «Семью восемь» появился благодаря фестивалю современной драматургии «Левановка», который проходил в конце ноября и начале декабря 2019 года. В рамках фестиваля был показан эскиз спектакля, постановщиком которого стал главный режиссёр САТД Михаил Лебедев.Пьеса Дарьи Слюсаренко — история нелюбви: сложных, противоречивых отношений, протянутых сквозь года и десятилетия. Пытаясь разобраться в своих комплексах и страхах, героиня ныряет в собственную память, в детство, где главным человеком её жизни оказывается бабушка. Героиня живёт как на вечном экзамене, и главный её страх – «остаться с четвёркой», передает пресс-служба минкульта СО.