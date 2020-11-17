Леонид Агутин и Роман Мирошниченко вышли в финал конкурса USA Songwriting Competition

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Российские музыканты Леонид Агутин и Роман Мирошниченко стали финалистами международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. В пресс-службе Агутина во вторник сообщили ТАСС , что финал конкурса состоится 20 ноября, а сам артист сейчас находится в США.

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita! На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях - Lyrics Only и World Music. <...> 20-го будет понятно прошли ли в финал", - написал Агутин в своем Instagram в ночь на 17 ноября.

Согласно информации на сайте конкурса, среди финалистов в категории Instrumental есть также композиция гитариста Романа Мирошниченко Alien's Electrik Dream.

Релиз альбома La Vida Cosmopolita состоялся 27 марта 2020 года, он включает 11 песен. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС