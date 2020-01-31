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Новости /  Общество /  Культура  

Как жил Самарский театр оперы и балета в годы войны

31 января 2020 17:34
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Самарский академический театр оперы и балета представляет проект «Хроника #САТОБ» к 90-летию театра (на основании материалов газеты «Волжская коммуна»).
Самарский академический театр оперы и балета представляет проект «Хроника #САТОБ» к 90-летию театра (на основании материалов газеты «Волжская коммуна»). Раз в месяц на сайте театра www.opera-samara.net будет размещаться материал о жизни театра в прошлые десятилетия.

Поскольку 2020 год объявлен Годом памяти и славы, решено начать не с тридцатых годов, когда открылся театр, а с рокового для всей страны 1941-
го. Военным годам в постах хроники будет уделено особо пристальное внимание и посвящены месяцы с января по победный май.

За помощь в подготовке материала театр выражает огромную благодарность Борису Александровичу Чертыковцеву. Сегодня – первая публикация из серии «Театр оперы и балета в годы войны» о 1941 годе. 

Художественным руководителем и режиссёром Куйбышевского театра оперы и балета с 1935 по 1946 годы был Иван Николаевич Просторов. Здесь он поставил более 40 спектаклей.

В начале января 1941 года ничто не предвещает всенародной беды. В театре широко празднуют новогоднюю ночь: с 9 часов вечера до полуночи – концерт с участием лучших солистов; о наступлении 12 часов возвещают не куранты, а литавры оркестра; танцы продолжаются до трёх часов ночи. После праздника начинают готовиться к премьере оперы «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова, которую ставит Иван Просторов. 22 января – премьера «Паяцев» Руджеро Леонкавалло, 16 февраля – «Лакмэ» Лео Делиба, 13 марта – «Тоски» Джакомо Пуччини.

Спектакли и концерты от театра проводятся не только в его стенах, но и на площадках Дома Красной армии (ныне ОДО) и Клуба имени Дзержинского. В свою очередь, Ансамбль красноармейской песни и пляски ПриВО выступает на сцене театра. 23 февраля в честь праздника дают закрытый спектакль для военных, «Травиату» Джузеппе Верди.

Театр одним из первых (или даже первым) собирался показать новую оперу Бориса Мокроусова «Чапаев», ещё в её первой редакции. Оказывается, и в те годы проводились рекламные акции: при коллективном просмотре оперы «Иван Сусанин» для тружеников заводов и колхозов действовала скидка 50 процентов.

В конце марта 1941 года возобновились показы оперы «Демон» Антона Рубинштейна. В репертуаре также оперы «Кармен» Жоржа Бизе и «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Закрыл зимний сезон театр майской премьерой «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, оперой, которая до того ещё не шла на куйбышевской сцене. (Новая постановка «Бала- маскарада» от режиссёра Филиппа Разенкова ожидает современных самарских зрителей в апреле 2020 года).

В конце мая 1941 года театр тщательно и методично планирует летние гастроли в городах Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и Грозный. В Северную Осетию заранее отправляются костюмы и декорации для спектаклей «Тоска», «Кармен», «Иван Сусанин», «В бурю», «Демон», «Фауст» и других, то есть, для основной части репертуара. Куйбышевская сцена с 21 июня собирается принять Львовский театр миниатюр с джазом и комедиями. 

22 июня перечеркнуло многие творческие планы. Костюмы и декорации нашего театра оказались безвозвратно утеряны. 13 июля решением облисполкома к театру оперы и балета присоединён театр музыкальной комедии.

12 августа 1941 года Куйбышевский театр оперы, балета и музыкальной комедии, просуществовавший до 1949 года, открыл новый сезон. На момент слияния репертуар театра оперы и балета насчитывал 15 опер и 1 балет, «Лебединое озеро». Театр музкомедии показывал множество оперетт, как классических, так и советских. Для объединённого театра репертуар предстояло создать заново.

Сезон 1941-1942 открылся жизнеутверждающими опереттами «На берегу Амура» Матвея Блантера и Бориса Александрова и «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова.

Далее война стала вторгаться и в публикации о театре. Сотрудницы пошивочного цеха ТОБиМК в свои выходные и по ночам шьют тёплые стёганые костюмы для бойцов, в театре организуются сборы денег и вещей в помощь фронту. Суровые условия и ранняя холодная зима не отменяют премьер: 4 октября выпущена оперетта «Марица» Имре Кальмана, 1 ноября – балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

В связи с эвакуацией Большого театра СССР Куйбышевский театр почти на год отказался от оперных и балетных премьер, оставив в своём репертуаре только оперетты. Первый поезд с московскими знаменитостями прибыл в запасную столицу 6 ноября 1941 года. Тем временем, наши оперные солисты «переучивались» исполнять произведения более лёгкого и разговорного жанра. Контора театра переехала в здание филармонии, свою сцену под куйбышевские музыкальные комедии предоставил также Клуб имени Дзержинского. 

В конце декабря Куйбышевский театр музкомедии поддержал инициативу швейной фабрики «Красная звезда» по сбору средств на новогодние подарки фронтовикам. 30 и 31 декабря в филармонии состоялись большие новогодние концерты от ТОБиМК с Дедом Морозом, Снегурочкой, массовыми играми и танцами. Днём 1 января 1942 года был показан куйбышевский балет «Дон Кихот». Страна вступила во второй год войны, передает пресс-служба САТОБ.



Фото с портала gubernya63.ru/САТОБ
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