Как жил Самарский театр оперы и балета в годы войны

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Поскольку 2020 год объявлен Годом памяти и славы, решено начать не с тридцатых годов, когда открылся театр, а с рокового для всей страны 1941-го. Военным годам в постах хроники будет уделено особо пристальное внимание и посвящены месяцы с января по победный май.За помощь в подготовке материала театр выражает огромную благодарность Борису Александровичу Чертыковцеву. Сегодня – первая публикация из серии «Театр оперы и балета в годы войны» о 1941 годе.Художественным руководителем и режиссёром Куйбышевского театра оперы и балета с 1935 по 1946 годы был Иван Николаевич Просторов. Здесь он поставил более 40 спектаклей.В начале января 1941 года ничто не предвещает всенародной беды. В театре широко празднуют новогоднюю ночь: с 9 часов вечера до полуночи – концерт с участием лучших солистов; о наступлении 12 часов возвещают не куранты, а литавры оркестра; танцы продолжаются до трёх часов ночи. После праздника начинают готовиться к премьере оперы «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова, которую ставит Иван Просторов. 22 января – премьера «Паяцев» Руджеро Леонкавалло, 16 февраля – «Лакмэ» Лео Делиба, 13 марта – «Тоски» Джакомо Пуччини.Спектакли и концерты от театра проводятся не только в его стенах, но и на площадках Дома Красной армии (ныне ОДО) и Клуба имени Дзержинского. В свою очередь, Ансамбль красноармейской песни и пляски ПриВО выступает на сцене театра. 23 февраля в честь праздника дают закрытый спектакль для военных, «Травиату» Джузеппе Верди.Театр одним из первых (или даже первым) собирался показать новую оперу Бориса Мокроусова «Чапаев», ещё в её первой редакции. Оказывается, и в те годы проводились рекламные акции: при коллективном просмотре оперы «Иван Сусанин» для тружеников заводов и колхозов действовала скидка 50 процентов.В конце марта 1941 года возобновились показы оперы «Демон» Антона Рубинштейна. В репертуаре также оперы «Кармен» Жоржа Бизе и «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Закрыл зимний сезон театр майской премьерой «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, оперой, которая до того ещё не шла на куйбышевской сцене. (Новая постановка «Бала- маскарада» от режиссёра Филиппа Разенкова ожидает современных самарских зрителей в апреле 2020 года).В конце мая 1941 года театр тщательно и методично планирует летние гастроли в городах Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и Грозный. В Северную Осетию заранее отправляются костюмы и декорации для спектаклей «Тоска», «Кармен», «Иван Сусанин», «В бурю», «Демон», «Фауст» и других, то есть, для основной части репертуара. Куйбышевская сцена с 21 июня собирается принять Львовский театр миниатюр с джазом и комедиями.22 июня перечеркнуло многие творческие планы. Костюмы и декорации нашего театра оказались безвозвратно утеряны. 13 июля решением облисполкома к театру оперы и балета присоединён театр музыкальной комедии.12 августа 1941 года Куйбышевский театр оперы, балета и музыкальной комедии, просуществовавший до 1949 года, открыл новый сезон. На момент слияния репертуар театра оперы и балета насчитывал 15 опер и 1 балет, «Лебединое озеро». Театр музкомедии показывал множество оперетт, как классических, так и советских. Для объединённого театра репертуар предстояло создать заново.Сезон 1941-1942 открылся жизнеутверждающими опереттами «На берегу Амура» Матвея Блантера и Бориса Александрова и «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова.Далее война стала вторгаться и в публикации о театре. Сотрудницы пошивочного цеха ТОБиМК в свои выходные и по ночам шьют тёплые стёганые костюмы для бойцов, в театре организуются сборы денег и вещей в помощь фронту. Суровые условия и ранняя холодная зима не отменяют премьер: 4 октября выпущена оперетта «Марица» Имре Кальмана, 1 ноября – балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса.В связи с эвакуацией Большого театра СССР Куйбышевский театр почти на год отказался от оперных и балетных премьер, оставив в своём репертуаре только оперетты. Первый поезд с московскими знаменитостями прибыл в запасную столицу 6 ноября 1941 года. Тем временем, наши оперные солисты «переучивались» исполнять произведения более лёгкого и разговорного жанра. Контора театра переехала в здание филармонии, свою сцену под куйбышевские музыкальные комедии предоставил также Клуб имени Дзержинского.В конце декабря Куйбышевский театр музкомедии поддержал инициативу швейной фабрики «Красная звезда» по сбору средств на новогодние подарки фронтовикам. 30 и 31 декабря в филармонии состоялись большие новогодние концерты от ТОБиМК с Дедом Морозом, Снегурочкой, массовыми играми и танцами. Днём 1 января 1942 года был показан куйбышевский балет «Дон Кихот». Страна вступила во второй год войны, передает пресс-служба САТОБ.Фото с портала gubernya63.ru/САТОБ