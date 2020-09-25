Фестиваль «Волжские театральные сезоны» откроется балетом «Три маски короля»

160

28 сентября в 18.30 в Самарском академическом театре оперы и балета спектаклем «Три маски короля» в постановке Юрия Смекалова откроется V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны».

Фестиваль, учрежденный Правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей, пройдет в Самаре с 28 сентября по 5 октября.

В этом году самарские зрители увидят 14 спектаклей, которые представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы, Орла, Чебоксар.

На площадке Самарского театра выступят Марийский государственный театр оперы и балета с балетом «Раймонда», Рязанский театр кукол со спектаклем «Лафертовская Маковница», Костромской театр кукол со спектаклем «Снегурочка», Чувашский государственный театр оперы и балета с балетом «Аттила. Рождение легенды» и другие.

Полная программа мероприятий фестиваля, проходящих в Самарском театре оперы и балета, размещена на сайте театра, передает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ