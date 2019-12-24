Академический симфонический оркестр Самарской филармонии прибыл в Барселону

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Художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков между перелетами нашел время, чтобы обратиться к горячо любимой самарской публике:«Дорогие друзья, дорогие самарцы! Академический симфонический оркестр вылетает на гастроли в Испанию! Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство. Ждите нас 15 января. Всем добрые пожелания!»А самарские слушатели, музыкант и коллеги написали музыкантам в группе «Самарской филармонии» ВКонтакте самые наилучшие пожелания:Екатерина Сычева: «Я желаю всем вам новых впечатлений и приключений, интереснейших открытий в новой стране, а также много свежего воздуха, теплого солнца и улыбок от попутчиков! Пусть каждый день ваших творческих и туристических похождений будет достоин того, чтобы записать его в дневник путешественника! Желаю вам никогда не останавливаться, путешествовать с улыбкой и на всех тропинках, во всех уголках света находить свое счастье! Поздравляю вас и желаю путешествовать еще больше, чтобы к столетнему юбилею осмотреть весь земной шар и сыграть во всех концертных залах!Композитор Алла Виноградова: «Дорогие наши, СИМФОНИЧЕСКИЕ ГОЛОСА! Удачи в пути и вдохновения на сценах! Радости от новых впечатлений! Тёплой публики! Мы в Вас верим!»Зинаида Шибаева: «Очень люблю наш филармонический оркестр! Желаю успеха!»Инга Майорова: «Бон вояж!»Наталья Мерзлякова: «Поразите испанцев в самое сердце!», передает пресс-служба минкульта СО.Фото: Самарская государственная филармония