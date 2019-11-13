Юных самарцев приглашают к участию в выставке «Поэзия и каллиграммы»

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В рамках выставки "Живые книги" Альсян Франсез Самара приглашает детей от 10 лет и взрослых принять участие в мастерской «Поэзия и каллиграммы» c Жюльет Карс. Мастерская будет проходить с переводом на русский язык, но предназначена для изучающих французский язык с уровнем А1 и выше.Стоимость участия – 100 руб. Оплата на входе в музей. Необходима регистрация по тел. 270 85 13.Дата и место: 16 ноября в 11.00 в Литературном музее (ул.Фрунзе, 155).