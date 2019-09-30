На сцене Самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «Комильфо»
30 сентября 2019 12:14
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27 сентября на сцене Самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «Комильфо».
Впервые в рамках федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ актеры показали зрителям водевиль. Спектакль «Комильфо» по двум произведениям «Урок дочкам» Крылова И. А. И «Мизантроп» Эжена Лабиша.
В этот вечер на сцене были уморительные шутки, зажигательные танцы, яркие костюмы, блистательная актерская игра и песни, написанные режиссером проекта Мальцевым Александром.
Благодаря проекту, участники на мгновение сменили офисную обстановку и прониклись миром театрального искусства. Актеры сыграли свои роли блестяще! Каждый участник получил возможность пройти серьезную профессиональную подготовку под четким руководством наставников.
На протяжении уже 5 лет самарские бизнесмены, топ-менеджеры выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей Самары.
В этом году спектакль прошел при поддержке ПАО «Сбербанк». Официальный партнер спектакля Аптеки «Вита».
Проект «ЗнаменитостиДетям.РФ» с 2011 года помогает талантливым детям Саратова, а с 2015 года проект стал федеральным. Спектакли в рамках проекта проходят в Самаре, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде и Саратове.
За время существования проект помог 1000 талантливых детей России.
В этом году проект помог осуществить мечты 30 талантливых детей Самары. Им подарили: спортивную профессиональную экипировку, флейту, мобильную акустическую систему, фотоаппарат, профессиональную систему ушного мониторинга, оплату физиотерапии после травмы, а также оплату участия в конкурсах.
В спектакле «Комильфо» принимали участие 25 актеров.
Планируется дальнейшее проведение спектаклей в Самаре, поэтому уже открыт прием заявок от родителей и преподавателей талантливых ребят.
Для участия в следующем году вы можете оставить заявку на получение гранта по ссылке https://cbte.ru/dety/
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