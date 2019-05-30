Всероссийский театральный марафон продолжаются в Самаре

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1 и 2 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) Оренбургский театр музыкальной комедии покажет три мюзикла в рамках ключевого проекта Года театра – Всероссийского театрального марафона, который стартовал 18 января во Владивостоке. С 23 апреля проходит его приволжский этап – он начался в Нижнем Новгороде и охватывает 14 городов ПФО. В его рамках драматические и музыкальные театры региона показывают свои лучшие спектакли новой аудитории. 1 июня передача гастрольной эстафеты состоится в Самаре.В первый день гастролей Оренбургский театр покажет премьеру 2018 года – мюзикл Кима Брейтбурга «Джейн Эйр» по культовому роману Шарлотты Бронте. Для спектакля были созданы масштабные декорации, воссоздающие убранство английских соборов и замков, более 170 костюмов, уникальные статуи в духе работ итальянских скульпторов. Для одной только сцены венчания вручную было изготовлено 1000 лилий, орхидей, роз и глициний.Мюзикл «Джейн Эйр» – один из самых грандиозных проектов за всю историю оренбургского театра. Обладателями права на постановку единственной музыкальной версии романа стали лишь три города – Москва, Оренбург и Минск.Утренним спектаклем второго гастрольного дня будет мюзикл Максима Дунаевского «Аленький цветочек», премьера которого в 2016 году была приурочена к 225-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова. В основе сюжета лежит детская сказка, в которой, как и положено, побеждает любовь. Именно благодаря ее самоотверженной силе к юноше, превращенному в чудище, возвращается истинный облик. Молодые постановщики из Нижнего Новгорода – режиссер Дмитрий Крюков, хореограф Владимир Клапатюк и сценограф Екатерина Крюкова – с азартом воплотили эту волшебную историю.Вечером зрители смогут увидеть мюзикл Кима Брейтбурга «Дубровский», созданный по одноименному произведению Александра Пушкина – захватывающая романтическая история о людских судьбах, любви и вражде, дружбе и предательстве. Великолепная хореография, драматургия и сценическое действие, в котором занято почти 80 человек – все это делает спектакль уникальным. Постановку осуществили режиссер и хореограф Николай Андросов, музыкальный руководитель Валерия Брейтбург, художник-постановщик Валентин Фёдоров и дирижер-постановщик Валерий Попов.