В Самарской филармонии появился новый рояль Steinway

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16 декабря в Самарской государственной филармонии приняли к эксплуатации новый концертный рояль знаменитой компании Steinway & sons. Концертный инструмент, прибывший из Гамбурга, приобретен для Самарской филармонии в рамках национального проекта «Культура» за счет бюджета Самарской области, сообщает пресс-служба облправительств.«Можно поздравить Самарскую филармонию и Самару с приобретением замечательного инструмента. Это большое событие и радость для всех любителей музыки. Самарская филармония не первый раз получает рояль Steinway, - это говорит о высоком внимании руководства области к филармонии, - отметил солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, пианист Николай Фефилов. - Рояли Steinway на 80% собираются вручную, поэтому все инструменты этой фирмы несут в себе индивидуальные особенности, которые будут постепенно раскрываться под пальцами разных исполнителей. Это процесс таинственный, загадочный и интересный! Первое впечатление, которое я получил от игры на этом инструменте: он меня послушался, контакт хороший!».В свою очередь, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии Михаил Щербаков подчеркнул: «Сегодня у нас в филармонии большой праздник! Мы получили новый концертный рояль Steinway! Это королевский инструмент, и он украсит наши концерты. Мы будем рады сообщить всем выдающимся пианистам, что они будут играть на новом великолепном рояле.Мне позвонил художественный руководитель Московской филармонии, народный артист России, композитор Александр Чайковский. Он рассказал о том, что рояль, который вы видите перед собой, сначала был привезен в Московскую филармонию вместе с другим роялем. В Москве три часа слушали два рояля и не могли выбрать, какой из них лучше, потому что оба рояля - великолепные! Теперь слушатели Самарской филармонии смогут наслаждаться звучанием уникального инструмента. Он предоставит безграничные возможности выдающимся пианистам современности!».По словам настройщика музыкальных инструментов российского представительства Steinway & sons Керопа Вардикяна (Москва), для транспортировки в Самару рояль упаковали особым образом. Специалист добавил, что инструменты Steinway, несмотря на мощь и солидность, очень чутко реагируют на изменения микроклимата, сильно подвержены изменениям влажности и температуры. «Каждый инструмент Steinway имеет свое уникальное звучание, которое потом раскрывается благодаря акустике зала. У вашего рояля очень приятный тембр. Поскольку зал очень хорош, на мой взгляд, не будет необходимости дополнительно подзвучивать рояль усилителями.Благодаря вашему Губернатору, министерству культуры вы приобрели великолепный инструмент! Этот рояль – залог того, что к вам в Самару будут приезжать лучшие музыканты-пианисты!», - отметил Кероп Вардикян.