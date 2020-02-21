В Самаре стартует новый юбилейный сезон игр Официальной лиги КВН «Самара»
21 февраля 2020 13:58
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В пятницу, 28 февраля, в 19:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая,106г) состоится фестиваль-открытие 15 сезона игр Официальной лиги КВН «Самара». В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области.
С 2005 года на территории Самарской области развивается движение «Самарский КВН», в который входит официальное подразделение Международного Союза КВН – Официальная лига «САМАРА».
Игры КВН являются наиболее посещаемыми культурно-массовыми мероприятиями молодежного творчества, основой для формирования сильной и успешной культурной молодежной среды, реализации молодежной политики региона. Зрительская аудитория мероприятий совершенно разных возрастов, но, преимущественно, молодежь от 14 до 35 лет. Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области культуры и творчества, а также содействие сохранению и развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой молодежи, развитие ее деловой и творческой активности, сообщает горадминистрация.
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