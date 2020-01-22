В Самаре пройдет межнациональный творческий вечер «Цвет Граната»

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25 января 2020 года в 17:30 в Самаре в муниципальном ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится межнациональное мероприятие - творческий вечер Розы Цпнецян «Цвет Граната».Мероприятие проводится «Союзом Армянской Молодежи» и Самарской региональной общественной организацией «Армянская Община» при поддержке Администрации г. о. Самара.Цели и задачи мероприятия – укрепление отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории Самары и Самарской области, диалог культур с участием творческих людей, знакомство с различными направлениями музыкального искусства.В творческом вечере примут участие: вокалисты Роза Цпнецян, Шушаник Хасикян, Лилит Шахраманян, Сусанна Варданян (г.о. Тольятти), вокальная мастерская «Music WorkRoom» (руководитель Роза Цпнецян), ансамбль танца при Армянской Апостольской Церкви «Варага» (руководитель Кристине Абраамян), танцевальный Ансамбль «Аргишти» (г.о. Тольятти, руководитель Кристине Абраамян), танцевальный коллектив «Элегия» (руководитель Ани Бичахчян), танцевальный коллектив «Социальная тревога» (руководитель Мария Седова), танцевальный ансамбль «Наири» (руководитель Диана Мирзоян), исполнитель на музыкальном инструменте дудук Артем Тер-Оганнисян, исполнитель фортепиано Дмитрий Болдырь.Таким образом, в программе творческого вечера будет представлен широкий круг музыкальных направлений – от народных до эстрадно-джазовых произведений, исполняющихся на различных языках и музыкальных инструментах.Отметим, что Роза Цпнецян – музыкант, организатор и активный участник межнациональных мероприятий разных уровней, является членом Правления СР ОО «Армянская община», а также активистом и учредителем «Союза Армянской Молодежи» при СР ОО «Армянская община».6+