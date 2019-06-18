Стала известна программа празднования Х Всероссийского сельского Сабантуя Самарской области

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29 июня в селе Камышла Самарской области состоится юбилейный десятый Всероссийский сельский Сабантуй.Массовые гуляния начнутся в 10 утра, работа подворий – с 11 часов, официальное открытие – в 11:30. Всех участников мероприятия ждет интересная, насыщенна программа: приветствия и чествования батыров весенне-полевых работ, красочная церемония открытия Сабантуя, концерт с участием лучших творческих коллективов Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области; конные скачки, спортивные состязания, традиционная борьба «Кэрэш», народные игры, аттракционы, богатая национальная кухня и многое другое, сообщает пресс-служба облправительства.Праздничное утро для гостей и всех жителей Камышлинского района, которые всегда относились с большой любовью к Сабантую и из поколения в поколение передавали традиции народного праздника, начнется с долгожданного и знаменательного события – открытия бюста татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны Энверу Давыдову в честь 100-летия со дня рождения. По воспоминаниям сельчан утром 22 июня 1941 года люди также собрались на поляне на Сабантуй, где и услышали горестную весть о начале войны. Многие участники так и не состоявшихся соревнований и концертов прямо отсюда уходили на фронт и погибли в боях за Родину. Камышлинцы помнят и свято чтут память о героях. В 10:40 на центральной площади перед районным домом культуры им.Э.Давыдова села Камышла состоится торжественная церемония открытия памятника.Эпицентром праздничных событий и народных гуляний станет площадь Сабантуя, расположенная на въезде в Камышлу:Подворья Республики Татарстан, Самарской области, Республики Башкортостан11:00–11:30 – презентация подворий12:00–17:00 – работа подворий (мастер-классы, угощения национальными блюдами, выступления творческих коллективов и др.)Главная сцена11:30 – торжественное открытие Х Всероссийского сельского праздника «Сабантуй». Театрализованный пролог. Приветствия гостей и участников. Фейерверк12:50–17:00 – концертная программа творческих коллективов и мастеров искусств Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан16:00–16:15 – награждение Батыра и победителей состязаний по национальной борьбе «Кэрэш»Выставочные павильоны10:00–17:00 – работа выставок изделий умельцев народно-художественных промысловДетские аттракционы10:00–17:00 – работа детских аттракционов (карусели, батуты и др.)Ярмарочный комплекс (за рекой Камышлинка)10:00–17:00 – продажа блюд национальной кухни, работа кафе и торговляБорцовский круг10:00–16:00 – соревнования по национальной борьбе «Кэрэш»Площадка для национальных игр12:00–17:00 – спортивные состязания и народные игрыИпподром10:00–16:00 – конноспортивные соревнования16:00–16:30 – выступление творческого коллектива автомотокаскадеров «ТОЛЬЯТТИ ТРЮК»0+