Самарская область готовится отметить Х юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй

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29 июня село Камышла Самарской области станет центром всероссийского национального праздника – Х Всероссийского сельского Сабантуя.По предварительным расчетам, в Х Всероссийском сельском Сабантуе примут участие десятки тысяч человек из более чем тридцати регионов Российской Федерации. Среди почетных гостей — первые лица Правительства Самарской области и Республики Татарстан, руководители и представители региональных структурных подразделений, представители бизнеса, председатели и активисты общественных организаций различного уровня, СМИ и т.д.Всероссийский сельский Сабантуй проводится по инициативе Всемирного конгресса татар, при поддержке Президента Татарстана и Губернатора Самарской области. В 2019 году юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй решено провести на камышлинской земле, где на протяжении сотен лет сохраняются культура, язык, традиции и обычаи татарского народа.Ключевыми элементами праздника будут соревнования по национальной борьбе корэш, в которых примут участие лучшие батыры со всей России, конные скачки, народные игры и конкурсы. На спортивных площадках все желающие смогут испытать себя в других национальных состязаниях. Украшением Сабантуя станут красочные шатры сельских подворий. Свои презентационные площадки развернут представители Самарской области и Республики Татарстан – её представит Кукморский муниципальный район. На площадках будут также представлены экспозиции традиционных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, наглядно демонстрирующих национальные и культурные традиции. Для участников и гостей народного праздника будет организована интересная концертная программа.Фото pixabay.com