Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей

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В праздничные дни будут проходить различные мастер-классы от детской школы искусств №3 «Младость». В программе – конкурс «Волшебный короб», загадки о животных, викторины «Животные в русских сказках», «Герои русских сказок», «Рыбы, птицы, звери». Все участники праздничной программы получат сувениры от Самарского зоопарка.Программа масленичной недели:24 февраля в 13.00 – мастер-класс «Куклы-маслёны», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа25 февраля в 13.00 – аквагрим, мастер-класс «Маска-солнышко», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;26 февраля 13.00 – мастер-класс «Птички-веснянки», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;27 февраля в 13.00 – мастер-класс «Куклы-маслёны», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;28 февраля в 13.00 – мастер-класс «Куклы-самокрутки», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа.0+