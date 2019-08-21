Кино-выходные состоятся в Самаре
21 августа 2019 11:27
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В субботу 24 августа 2019 года в сквере Эльдара Рязанова с 14 до 23 часов пройдет творческое мероприятие, посвящённое Дню российского кино. Главной темой творческой программы станет комедия и комическое начало в самых разных формах и проявлениях.
Эволюция и трансформация комедийного жанра в отечественном кино станут очевидны гостям вечера благодаря показам ранних работ Эльдара Рязанова – комедий 1960-х гг. «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу» и современных режиссеров: самарского молодежного ситкома «Вокзал для своих» и семейной комедии «Остров исправления».
Особенности комической формы в искусстве будут представлены на лекции самарского киноведа, члена Союза кинематографистов России Валерия Бондаренко. В этот вечер сквер Эльдара Рязанова посетят молодые российские комедиографы из Москвы: режиссеры, сценаристы и актеры встретятся с гостями творческого вечера и представят свои работы – самые свежие российские короткометражные комедии (2017-2019 гг.). Куратор показа – программный директор ряда фестивалей, сценарист, критик Александра Жукова.
А в воскресенье, 25 августа, в Летнем театре Струковского сада пройдет Фестиваль уличного кино. В программе, подготовленной при участии Самарского отделения Союза кинематографистов, документальные и художественный фильмы, полнометражные ленты и «короткий метр». На фестивале нет жюри, выбрать лучшую картину смогут все зрители фестиваля, проголосовав фонариками.
Программа фестиваля уличного кино:
16:00 старт развлекательной программы
• Группа "ТУШЬ" Укулеле, бит, интуитивно понятная лирика
• Мастер-классы по цехам кинопроизводства
• Арт-пространство
• Фотозона с красной дорожкой
18:00 начало показа
• Основная программа показа
• Голосование фонариками
21:00 окончание
• Вход свободный
Группа Фестиваля уличного кино ВКонтакте: https://vk.com/wsffestsam
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