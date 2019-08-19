24 августа на пешеходной улице Куйбышева пройдет концерт «Басы на балконе»

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Суббота, 24 августа, с 20.00 до 21.00. Пешеходная улица Куйбышева (гостиница «Бристоль-Жигули» на Куйбышева, 111). Возрастное ограничение: 6+В субботу, 24 августа, с 20.00 до 21.00 на пешеходной улице Куйбышева пройдет концерт «Басы на балконе» (6+). Три баса будут петь песни и арии из опер с балкона гостиницы «Бристоль-Жигули». Мероприятие организовано в рамках проекта «Модерн в облаках — 2019» и приурочено к 110-летию единственного выступления Федора Шаляпина в Самаре.В сентябре 2019 года исполнится 110 лет с последнего приезда в Самару великого русского баса Федора Шаляпина. В 1909-м певец дал единственный концерт в местном театре-цирке "Олимп". Жила звезда мировой оперы в люксовом номере гостиницы "Гранд-отель" на улице Дворянской (сейчас гостиница «Бристоль-Жигули» на Куйбышева).Есть легенда, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера.Команда проекта «Модерн в облаках» решила оживить самарскую легенду. Во время Фестиваля цветов 24 августа с 20.00 до 21.00 с балкона номера«Шаляпин» прозвучат песни и арии из репертуара Федора Шаляпина в исполнении трех басов.В концерте примут участие ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова Эльмира Корнишина. Ведущей вечера будет Ольга Король. В программе — произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра Даргомыжского, Леонида Малашкина, Жюля Массне.Концерт пройдет в рамках проекта «Модерн в облаках - 2019» при поддержке Мастерской урбанистики «Артполис», департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, ОАО «РЖД» и гостиницы «Бристоль Жигули». Идея концерта — Дмитрий Храмов и Армен Арутюнов, куратор — Валерий Макаров, передает пресс-служба проекта «Модерн в облаках».Фото: пресс-служба проекта «Модерн в облаках»