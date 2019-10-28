В Самарском театре оперы и балета выступит восходящая звезда европейской оперы Евгения Муравьева

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24 ноября на сцену Самарского академического театра оперы и балета в спектакле «Флория Тоска» выйдет приглашенная солистка Евгения Муравьева.Евгения Муравьева – выпускница Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. В 2017 году она триумфально дебютировала на Зальцбургском оперном фестивале в заглавной партии в опере «Леди Макбет Мценского уезда» (режиссер Андреас Кригенбург, дирижер Марис Янсонс). В 2018 году другой спектакль Зальцбургского фестиваля – «Пиковая дама» (режиссер Ханс Нойенфельс, дирижер Марис Янсонс), где Евгения Муравьева исполняла партию Лизы, транслировался в прямом эфире по всему миру.Партию Тоски Евгения Муравьева исполняет со времен одного из первых своих профессиональных ангажементов в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». После выступления в Самаре она споет эту партию в одном из главных центров европейской академической музыки – Венской опере, где ее партнерами будут тенор Джозеф Каллея и баритон Брин Тервель, а музыкальным руководителем – Марко Армильято. На эту партию не принято назначать таких молодых певиц, но вокальные и драматические способности Евгении Муравьевой позволяют ей встать в один ряд с самыми опытными и звездными коллегами. Ее приглашают в театры Милана (Ла Скала), Неаполя, Палермо, Лиона, Тулузы, Токио и многие другие.В спектакле Самарского театра Евгении Муравьевой предстоит выйти на сцену вместе с солистом Большого театра Р. Беларусь Станиславом Трифоновым (роль барона Скарпиа) и солистом САТОБ Дмитрием Крыжским (Марио Каварадосси). За пультом – художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.