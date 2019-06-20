В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»

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21 июня в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках летнего проекта «Молодежный проспект» состоится «День книг и театра», посвященный тесной взаимосвязи литературных произведений и сценических постановок, библиотек и театров.В программе:19:00 – обсуждение книг в рамках проекта «Книжный сомелье» с актером Самарского академического театра драмы им. М. Горького Алексеем Егоршиным. Для «дегустации» актер выбрал интересные и весьма разноплановые произведения: повесть Михаила Шолохова «Судьба человека», роман Ростана Эдмонда «Сирано де Бержерак», а также произведения Бернарда Вебера, Евгения Гришковца и Дэна Миллмэна.20:00 – конкурс-викторина «Николай Гумилёв - не просто поэт», в ходе которой гости мероприятия смогут не только вспомнить интересные факты о поэте, но и узнать много нового. Сюрпризом для посетителей станет показ и обсуждение отрывка из спектакля театра-проекта «Другое небо» «Рыцарь духа». В спектакле заняты актёры: Дмитрий Павлов, Светлана Кудрявцева, Марина Максимова и Анастасия Гармашова.На протяжении всего вечера будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей.6+