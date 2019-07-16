Десант финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» высадится на молодежном форуме «iВолга 2.0»
16 июля 2019 12:19
56
Молодежный форум «iВолга 2.0», который проходит в Год театра в России, примет на своей площадке II Молодежный фестиваль театров ПФО. Среди театральных коллективов – участники фестиваля «Театральное Приволжье», региональный тур которого завершился в конце июня. В субъектах федерации Приволжского Федерального Округа выбрали победителей в регионах – по одному студенческому и одному школьному театру.
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей, которые будут представлены на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт, познакомиться с творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль.
У участников «iВолга 2.0» будет уникальная возможность увидеть постановки финалистов «Театрального Приволжья» Приволжского Федерального Округа вживую. Лучшие студенческие театры из регионов ПФО каждый вечер будут представлять спектакли различных жанров.
Так, зрители на «iВолге» смогут познакомиться с творчеством финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» из Кировской области (Народный учебный театр «Вятского колледжа культуры»), Чувашской республики («Студенческий театр «Абрикосовый сад»), Оренбургской области (Студенческий театр ГБПОУ «ООККиИ» Театральная труппа «Синяя птица»). Кроме того, свое искусство продемонстрируют участники фестиваля из Удмутской Республики (Народный театр Дворца Культуры «Юбилейный», Ульяновской области («Студенческий театр УлГТУ»), Нижегородской области (Студенческий театр ННГУ / Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ).
В «театральной» программе форума также представлены Пермский край, Пензенская область, Саратовская область, Республики Марий Эл, Татарстан, и Самарская область – всего 12 коллективов.
Особенностью этого года станет участие в фестивале Молодежного студенческого театра из Республики Молдова.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 июля 2019 12:28
Ранее организация уже получала отказ. Социум
37
16 июля 2019 12:24
Мероприятие состоится 18 июля. Социум
59
16 июля 2019 10:41
По информации военных учения должны пройти в конце лета. Социум
104
Здравоохранение
16 июля 2019 11:28
Он прошел диспансеризацию в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4. Здравоохранение
112
15 июля 2019 15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Здравоохранение
321
15 июля 2019 13:26
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
340
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14033
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14076
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14245
Туризм
16 июля 2019 12:45
Перечень символов сформирован на основании предварительного опроса граждан. Туризм
25
15 июля 2019 13:50
Новый культурно-туристический проект «Поезд на пленэр» запустят на Куйбышевской железной дороге. Туризм
384
12 июля 2019 09:56
Ранее алкоголь был доступен путешественникам лишь в отелях, барах и ресторанах. Туризм
261
Образование
12 июля 2019 10:17
Пятерка лидеров осталась прежней. Образование
403
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
314
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
108
Культура
16 июля 2019 12:19
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
55
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
342
11 июля 2019 12:58
С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Культура
314
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14815
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14333
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1035
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1506
Видео
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
327
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
386
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
299
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
630
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3779
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1106
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
702
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
584
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
800
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
816
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
538
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
855
Мероприятия